حريق ومحاكم وعملية.. 5 أزمات تعرضت لها منة فضالي قبل «سرقة الفساتين»

5 أزمات كبرى تعرضت لها الفنان منة فضالي خلال العام الحالي، كان آخرها أزمة اتهامها بالنصب والاحتيال على إحدى الفتيات التي اتفقت معها على عمل ترويج لها مقابل اختيار عدد من الفساتين، وقضت محكمة جنح 6 أكتوبر، أمس السبت، ببراءتها من هذه التهم.

حريق منزل منة فضالي

أولى الأزمات التي تعرضت لها الفنانة منة فضالي، عندما أعلنت عبر صفحتها الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، في 27 سبتمبر الماضي عن نجاتها من الموت وإصابة والدتها بحريق في يديها، بعدما تعرض مطبخهما للحريق قائلة: «الحمدلله قدر الله وما شاء فعل كنا حنموت، المطبخ ولع باللي فيه وأمي إيديها اتحرقت الحمدلله الحمدلله».

جراحة عاجلة

وتعد ثاني أزمة تتعرض لها منة فضالي، كانت بتاريخ 25 أغسطس الماضي، عندما خضعت الفنانة لجراحة عاجلة في أحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة، حيث نشرت صورة ليدها عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام» داخل غرفة العمليات بالمستشفى قبل إجراء الجراحة، قائلة: «عملية خفيفة، ادعولي».

أزمة «ميني بار»

لم تقتصر أزمات الفنانة منة فضالي، على حياتها الشخصية بل امتدت للمحيطين معها، وتحديدا في تاريخ 17 أغسطس الماضي، حيث شهد لوكيشن فيلم «ميني بار»، خلافا كبيرا بين الفنانة منة فضالي والمنتج محمد سعد، إذ طلب ماكيير «فضالي» من منتج الفيلم مدحت سعد مستحقاته المتأخرة، إلا أن الأخير رفض إعطاءه، وحدثت مشادة كلامية بينهما، اضطرت «فضالي» للتدخل لحل هذه الأزمة، ولكن الأمر ازداد سوءًا.

حالة وفاة

فاجعة أليمة تعرضت لها الفنانة منة فضالي هذا العام برحيل خالها، في 6 يونيو الماضي، داعية الجمهور بالدعاء له بالرحمة والمغفرة، ونشرت صورة لخالها، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، معلقة عليها بقولها: «خالي في ذمة الله».

ميريام فارس

هاجمت الفنانة منه فضالي، ظهور ميريام فارس، فى إعلان مصري وتواجدها فى مصر، حيث كتبت منشورا عبر صفحتها الخاصة على موقع «انستجرام» بتاريخ 16 أبريل الماضي قالت فيه: «الله مش مصر كانت كوخة وأنتى كتير وغالية على مصر، دلوقتى وحشاني يامصر يالهوى أصل فلوس مصر حلوة مش كده؟ العيب مش عليكي، بس مصر بقى مش فرحانة بيكى مصر خط أحمر».