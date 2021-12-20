منة فضالي تشارك في الجزء الرابع من «نصيبي وقسمتك»: «توكلنا على الله»

أعلنت الفنانة منة فضالي مشاركتها في بطولة إحدى حكايات الجزء الرابع من مسلسل «نصيبي وقمستك»، بمشاركة الفنان إسلام جمال.

منة فضالي تشارك في مسلسل «نصيبي وقسمتك»

ونشرت منة فضالي عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير «انستجرام» صورة تجمعها بالفنان إسلام جمال وصناع عمل المسلسل، وعلقت قائلة: «بسم الله توكلنا علي الله، نصيبي وقسمتك، تأليف الأستاذ عمرو محمود ياسين، وإنتاج شركه أرت ميكرز أحمد عبد العاطي، مدير التصوير هيثم ناصر، إخراج محمد الخبيري».

منة فضالي تشارك في حكاية «سكر مر»

وشاركت الفنانة منة فضالي مؤخرًا في بطولة حكاية «سكر مر» من مسلسل «ورا كل باب»، وشاركها البطولة كل من مراد مكرم، فريال يوسف، إيهاب فهمي، زينب عبد الوهاب، رانيا الملاح، نايرة عارف، والطفل آدم وهدان، وغيرهم من النجوم، والحكاية من تأليف أحمد عبد الفتاح، وإنتاج شركة سينرجي، وإخراج محمد عبد السلام.

بينما تنتظر عرض فيلم «في القلب»، الذي انتهت من تصويره مؤخرًا، وهو من بطولة خالد سليم، ونسرين طافش، سوسن بدر، هالة فاخر، وغيرهم من النجوم، وهو من إخراج مرقس عادل.

منة فضالي تستكمل تصوير فيلم «الفارس»

كما تواصل «فضالي» تصوير مشاهدها من فيلم «الفارس» الذي يجمعها بالفنان أحمد زاهر، وحسين فهمى وإيمان العاصي ونهال عنبر وأحمد صفوت وملك أحمد زاهر وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف حسام موسي وإخراج رؤوف عبد العزيز.

حلوة اللقطة من نصيبي وقسمتك

يذكر أن الحكايات السابقة من مسلسل نصيبي وقسمتك حققت نجاحًا كبيرًا منذ عرضها، ويعرض الآن الحكاية الرابعة من الجزء الرابع من المسلسل تحت عنوان «حلوة اللقطة»، والتي تعرض يوميا من السبت إلى الأربعاء لساعة الثامنة مساءًا على قناة «ON»، وهي من بطولة ميرنا نور الدين، وهاني عادل.