تعرف على أسعار العمرة.. من البرنامج الاقتصادي وحتى الـ 5 نجوم

يبحث العديد من المواطنين خلال الفترة الحالية، عن معرفة أسعار العمرة وبرامجها، وتحديدًا بعد إعلان العديد من شركات السياحة، أنها ستكون الأعلى بالمقارنة بجميع السنوات الماضية، لذا تستعرض «الوطن» وفقا لشركات السياحة وشركة مصر للطيران أسعار العمرة، وكافة تفاصيل برامجها وأسعار تذاكر السفر.

بالتفاصيل والبرامج.. أسعار العمرة تبدأ من 35 ألف جنيه

وفقًا لغرفة شركات السياحة، التي تتبع الاتحاد المصري للغرف السياحية، فإن أسعار العمرة وبرامجها، جاء على النحو التالي:

- برنامج العمرة الاقتصادي يبدأ من 35 ألف جنيه، وتبلغ مدته نحو أسبوعين.

- ومن الممكن أن يصل برنامج العمرة الاقتصادي، إلى مبلغ 40 ألف جنيه، وذلك إذا تم تطبيق «حجر صحي» على كافة المعتمرين المصريين في أحد الفنادق السعودية عقب وصولهم أراضي المملكة.

- سعر برنامج العمرة فئة الـ 4 نجوم، يبدأ من 44 ألف جنيه.

- أما عن سعر برنامج العمرة فئة الـ 5 نجوم، يبدأ من 55 ألف جنيه، وحتى مبلغ 70 ألف جنيه، ويتوقف السعر على نوعية الخدمات التي سوف يتم تقديمها وأيضًا على الإقامة داخل الغرف الفندقية إذا كانت فردية أو ثنائية أو ثلاثية.

مصر للطيران تحدد أسعار تذاكر عمرة رجب

في سياق متصل، أعلنت الشركة القابضة لمصر للطيران اليوم الخميس، أسعار تذاكر الطيران لشهر رجب، التي تبدأ من 5200 جنيه، تشمل الضرائب فيما يتعلق بالذهاب والعودة في خط سير القاهرة / جدة / القاهرة.

وأوضحت «مصر للطيران»، أن سعر التذكرة يبدأ من 5500 جنيه شاملة الضرائب، وذلك للذهاب من خلال خط سير القاهرة / جدة، مع العودة من المدينة المنورة / القاهرة.

وأكدت شركة مصر للطيران، أن سعر التذكرة سيكون 7300 جنيه، شاملة الضرائب في حالة الذهاب على خط سير القاهرة / المدينة المنورة، مع العودة بخط سير جدة / القاهرة.