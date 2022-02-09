مصر للطيران تسير خطا جديدا إلى «كينشاسا».. و35% تخفيضا على الرحلات

أعلنت مصر للطيران، الناقل الوطني لجمهورية مصر العربية وعضو تحالف ستار العالمي، عن تشغيل خط جديد إلى عاصمة دولة الكونغو الديمقراطية «كينشاسا»، اعتبارًا من 27 مارس المقبل، بمعدل 3 رحلات أسبوعيًا.

وصرح الطيار عمرو أبو العينين رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، بأنه في إطار رؤية وزارة الطيران المدني لتعزيز التواجد داخل القارة الإفريقية في مختلف مجالات النقل الجوي من خلال مطار القاهرة المحوري، وتماشيا مع توجهات الدولة واهتمامها بدعم التعاون مع الدول الإفريقية، وضعت مصر للطيران خططًا طموحة لتوسيع شبكة خطوطها للوصول إلى آفاق جديدة داخل النقاط ذات الأهمية الاستراتيجية في إفريقيا، لتوفير العديد من خيارات السفر للعملاء على متن أحدث الطرازات من الطائرات.

خطوط مصر للطيران تصل لأكثر من 70 نقطة مباشرة حول العالم

وأضاف «أبو العينين» أن مصر للطيران في مصاف شركات الطيران العالمية خاصة بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، التي تحرص على توفير مزيد من النقاط الجديدة من خلال شبكة خطوطها التي تصل إلى أكثر من 70 نقطة مباشرة حول العالم، من بينهم 19 نقطة في إفريقيا، بالإضافة إلى أكثر من 40 نقطة أخرى عن طريق المشاركة بالرمز بالرغم من تداعيات الجائحة التي أثرت على صناعة النقل الجوي.

مواعيد تشغيل رحلات خط «كينشاسا»

ومن جهته، قال الطيار عمرو نبيل رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، إن مصر للطيران طرحت على رحلاتها على خط «كينشاسا» تخفيضا قدره 35% على أن يكون شراء التذاكر اعتبارًا من الآن، وحتى 27 مارس 2022، على الدرجتين السياحية ورجال الأعمال على أن يكون الذهاب والعودة حتى 1 يوليو 2022.

وأوضح أنه سيجري تشغيل الرحلات أيام الأربعاء والجمعة والأحد من كل أسبوع، بطائرات الشركة من طراز B737-800، التي تتسع لـ24 مقعدا في درجة رجال الأعمال، و120 مقعدًا في الدرجة السياحية..

ويمكن لعملاء مصر للطيران حجز تذاكر سفرهم بين القاهرة وكينشاسا عن طريق الموقع الإلكتروني لمصر للطيران Egyptair.com ، ومكاتب مصر للطيران المنتشرة حول العالم ووكلاء السياحة والسفر.