 مصر للطيران تعلن أسعار تذاكر عمرة رجب.. تبدأ من 5200 جنيه

أعلنت شركة مصر للطيران أسعار موسم عمرة شهر رجب لهذا العام 1443 هجرية / 2022 ميلادية، على أن يكون الحد الأدنى لها 5200 جنيه، والحد الأقصى و7300 جنيه، كما قررت إعفاء المسافرين للعمرة هذا العام من رسوم تعديل التذاكر في حال وجود PCR إيجابي قبل السفر.

وصرح الطيار عمرو أبو العينين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، بأنه في ضوء توجيهات وزارة الطيران المدني بمراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين المصريين، تقرر أن تكون أسعار التذاكر مقاربة لأسعار تذاكر العمرة بالمواسم السابقة قبل توقف موسم العمرة، تلبية لرغبات عملاء الشركة الوطنية في زيارة بيت الله الحرام.

أسعار عمرة رجب

وتبدأ أسعار تذاكر طيران مصر للطيران لموسم عمرة شهر رجب من 5200 جنيه شاملة الضرائب للذهاب والعودة بخط سير القاهرة / جدة / القاهرة، و5500 جنيه شاملة الضرائب للذهاب بخط سير القاهرة / جدة والعودة من المدينة المنورة / القاهرة، و7300 جنيه شاملة الضرائب للذهاب بخط سير القاهرة/ المدينة المنورة والعودة جدة / القاهرة.

إعفاء حالات كورونا الإيجابية من رسوم تعديل الحجز

وأضاف «أبو العينين» أنه تقرر أيضا من منطلق المسؤولية المجتمعية للتعامل مع جائحة كورونا، إعفاء المسافرين للعمرة هذا العام من رسوم تعديل التذاكر في حال وجود PCR إيجابي قبل السفر، بجانب الضوابط الخاصة التي أعلنتها مصر للطيران فيما يتعلق بتعليمات الحجز وإصدار تذاكر السفر للمعتمرين ورسوم التعديل، والتي يمكن التعرف عليها من خلال التوجه إلى إدارة الحج والعمرة لمصر للطيران بأبراج أغاخان أو أقرب وكيل سياحي.