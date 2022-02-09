التجارة والهجرة تبحثان استعدادات تنظيم النسخة السادسة من «مصر تستطيع بالصناعة»

استقبلت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، لبحث الترتيبات والاستعدادات الجارية لتنظيم النسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات مصر تستطيع، التي تعقد بعنوان «مصر تستطيع بالصناعة»، والمقرر عقده قريبا بالتعاون مع عدد من الوزارات والجهات المعنية.

حضر اللقاء، حاتم العشري، مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي، والمهندس محمد عبدالكريم، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، والدكتور صابر سليمان، مساعد وزيرة الهجرة للتطوير المؤسسي والسفير محمد خيرت، مساعد الوزيرة للتعاون الدولي.

مصر تستطيع بالصناعة

وقالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إنّ النسخة السادسة التي تقام تحت بعنوان «مصر تستطيع بالصناعة» تعكس التوجه الحالي للدولة المصرية لدعم القطاع الصناعي، لتعزيز التنمية الصناعية الشاملة المستدامة وخلق المزيد من فرص العمل أمام الشباب، كما يناقش عدد من المحاور الرئيسية المعنية بتطوير القطاع الصناعي، وزيادة مساهمته في الاقتصاد القومي.

وأشارت الوزيرة إلى أنّ المؤتمر يمثل فرصة كبيرة لاستعراض المقومات والإمكانات الصناعية التي تمتلكها مصر في مختلف القطاعات، خاصة التي تمتلك فيها مصر مزايا تنافسية ومكونات تكنولوجية عالية، لافتة إلى أهمية تكثيف الحملات الترويجية والإعلامية لمؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة» على المستوى المحلي والعالمي، بهدف جذب المزيد من المشاركين، وخاصة من المستثمرين وخبراء الصناعة.

تطوير المجال الصناعي

من جانبها، أعربت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، عن سعادتها للتعاون المثمر مع وزارة التجارة والصناعة، في إطار التحضيرات الجارية لمؤتمر مصر تستطيع بالصناعة، مشيرة إلى أنّ اللقاء جاء لاستعراض مخرجات ورش العمل التحضيرية للمؤتمر التي عقدت، والاتفاق على المحاور التي سيتم مناقشتها خلال الفعاليات، وتأتي ضمن أولويات استراتيجية الدولة المصرية لتطوير المجال الصناعي، والسعي للاستفادة من خبرات وتجارب خبرائنا بالخارج في مجالات تطوير صناعات الدواء والنقل.

كما ناقش اللقاء، استخدامات الطاقة النظيفة في إطار استضافة مصر لمؤتمر التغير المناخي COP27، والعمل على نقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات، لفتح فرص أكبر لدعم جهود الدولة في الاستثمار الصناعي في المرحلة المقبلة، قاطرة التنمية في الدولة المصرية.

استراتيجية مصر في التمويل الصناعي وتغيرات ما بعد كورونا

وأشارت وزيرة الهجرة إلى ضرورة أن تستعرض الجلسة الافتتاحية للمؤتمر استراتيجية الدولة المصرية في التمويل الصناعي، وتغيرات ما بعد الجائحة، موضحة أنّ النسخة الحالية من المؤتمر ستضم علماء وخبراء مصر بالخارج، ونخبة من رجال الصناعة والمتخصصين في مصر، للإسهام في تنفيذ التوجيهات الرئاسية بدعم استراتيجية الدولة في مجال توطين الصناعة، وتعظيم الاستفادة من خبرات علمائنا حول العالم، مشيدة بجهد مكاتب التمثيل التجاري في التعاون للتحضير لمؤتمر مصر تستطيع بالصناعة.

وأضافت مكرم، أنّ هذه النسخة من سلسلة مؤتمرات مصر تستطيع ستشهد لأول مرة دعوة مديري عدد من الشركات العالمية التي يعمل بها الخبراء المصريين، لحضور فعاليات «مصر تستطيع بالصناعة»، ليتعرفوا عن قرب على استراتيجية الدولة المصرية والجهود المبذولة لتطوير المجال الصناعي.