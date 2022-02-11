العليا للفيروسات تحذر المواطنين من أوميكرون: ينتشر بقوة مع تقلبات الجو

حذّر الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب وعضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، المواطنين الفترة الحالية من انتشار فيروس كورونا، وسلالة أوميكرون بسبب التقلبات الجوية في الفترة الحالية موضحا أنه ينتشر بقوة أثنائها.

وشدد على الحذر من التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة وتطبيق التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة طوال فترة التواجد خارج المنزل والاهتمام بتناول الأغذية والمشروبات المحفزة للمناعة وذلك للوقاية من الفيروسات التنفسية.

«حاتم» يناشد المواطنين بضرورة الالتزام بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة

وناشد عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حديثه مع «الوطن»، المواطنين بضرورة الالتزام بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة خاصة مع فترة تقلبات الجو ووجود موجات البرد وعدم التخفيف الملابس.

وطالب بالالتزام بالبقاء في المنزل حال الشعور بأي أعراض للبرد أو أي أعراض تشبه مرض الانفلونزا، مؤكدا أنه يجب على المواطنين الإسراع والتسجيل للحصول على لقاح كورونا للوقاية من المرض أو أعراضه حال الإصابة.

«الحديدي»: الفترة الحالية تشهد زيادة في إعداد الإصابات

وفي السياق ذاته أكد الدكتور عمرو الحديدي مدير مستشفى قصر العيني الفرنساوي التابع لمستشفيات جامعة القاهرة أن الفترة الحالية تشهد زيادة في إعداد الإصابات بفيروس كورونا من المواطنين، مؤكدا أن نسب الإشغالات داخل المستشفيات وصلت لـ40 حالة بالأماكن المخصصة للعزل، لافتا إلى أن غالبيتها في الرعاية المركزة.

وأكد مدير قصر العيني الفرنساوي التابع لمستشفيات جامعة القاهرة في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أنه لا توجد أي أزمات أو نواقص تتعلق بالأدوية والمستلزمات الطبية المختلفة، وأن هناك تنسيق تام مع الجهات المعنية لتلبية أي متطلبات للمستشفيات الجامعية.

وتابع مدير قصر العيني الفرنساوي التابع لمستشفيات جامعة القاهرة، أنه جرى استخدام عدد من الأدوية للمساهمة في علاج المصابين بفيروس كورونا، تمثلت في دواء ايفوشيلد وميرك، بجانب دواء «منونوكلونا انتي بديز»، مؤكدا أن مصر من الدول التي نجحت في توفير مختلف اللقاحات والأدوية لمواجهة أزمة فيروس كورونا.