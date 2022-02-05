القومي للبحوث: لم نرصد أي طفرات مثيرة للقلق من فيروس كورونا في مصر

اكد الدكتور محمد أحمد علي رئيس مركز التميز العلمي للفيروسات بالمركز القومي للبحوث التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الدراسات العلمية التي جرت حتى الآن على عينات فيروس كورونا، لم تسفر عن رصد أي طفرات مثيرة للقلق في مصر، مؤكدا أن البحث العلمي والدراسات العلمية لم تتوقف من خلال إجراء التحاليل والفحوصات للفيروس لمتابعة كل المستجدات المتعلقة به.

كل دول العالم معرضة لظهور المتحورات كورونا

وأضاف رئس مركز التميز العلمي للفيروسات بالمركز القومي للبحوث، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن التتابع الجيني الذي أجراه علماء مركز التميز العلمي للفيروسات بالمركز أثبت خلو مصر من أي طفرات خطيرة من كورونا حتى الآن، لافتا إلى أن المركز يجري تحليلا دوري لعينات فيروس كورونا بالتتنسيق مع وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية، مؤكدا أن مصر مثل باقي الدول معرضة لكل متحورات الفيروس.

وتابع بأن كل لقاحات كورونا الموجودة في مصر تعمل بكفاءة تجاه المستجدات التي تطرأ على فيروس كورونا، لافتا إلى أنه حتى الآن لم يجري الكشف عن أي طفرات جديدة لمتحور أوميكرون.

الإجراء الاحترازية خير وسيلة للوقاية من كورونا

وناشد رئيس مركز مركز التميز العلمي للفيروسات بالمركز القومي للبحوث، المواطنين، بضرورة الإسراع في التسجيل للحصول علي لقاح كورونا، والالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا، وأهمها ارتداء الكمامة طوال فترة التواجد خارج المنزل مع ضرورة استشارة الطبيب المختص حال ظهور أي أعراض للمرض.