موقع ليبي: وزيران بحكومة الدبيبة يعتزمان الاستقالة.. و«الخارجية» ترد

أفاد موقع 218 الإخباري الليبي بأن وزيرة الخارجية والتعاون الدولي الليبية نجلاء المنقوش تعتزم تقديم استقالتها من حكومة عبدالحميد الدبيبة، بينما نفت الوزارة عزم الوزيرة الاستقالة، مؤكدة استمرارها في أداء مهامها.

المنقوش تتجاوز أزمتها السابقة وسط أنباء جديدة عن عزمها الاستقالة

وكان المجلس الرئاسي الليبي طلب في وقت سابق، إيقاف المنقوش عن العمل احتياطيًا وإحالتها للتحقيق، بالإضافة إلى منعها من السفر بسبب ما وصفه وقتها بـ«انفراد المنقوش بالسياسة الخارجية دون التنسيق معه، ما يُشكل مخالفة للاتفاق السياسي».

جاء ذلك على خلفية تصريحات للمنقوش مع إذاعة «BBC» البريطانية، قالت فيها إن الحكومة الليبية جاهزة للتعاون مع الولايات المتحدة لتسليم المواطن الليبي أبوعجيلة مسعود، المسؤول المخابراتي السابق، وهو ما أثار ضجة حينها في الأوساط الرسمية والشعبية، وهدد بفتح ملف قضية لوكيربي من جديد، وذلك حسبما نقلت شبكة روسيا اليوم الإخبارية.

وبسبب قرار المجلس الرئاسي، سالف الذكر، اختفت المنقوش عن الساحة السياسية لفترة، قبل أن تعود لمباشرة مهامها الدولية والداخلية، دون بيان واضح من المجلس الرئاسي أو الحكومة عما أسفرت عنه الإجراءات المتخذة حيالها.

وزير الداخلية بحكومة الدبيبة توقف عن ممارسة مهامه منذ أسبوع

من جهة أخرى، قال المصدر نفسه إن رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة رفض استقالة وزير الداخلية خالد مازن الذي توقف عن ممارسة مهامه منذ أسبوع.

وأفاد المصدر بوجود الوزير مازن حاليًا في منطقة جنزور، وتحديدًا بمكان تواجد بعثة الأمم المتحدة بقرية النخيل.

يأتي ذلك في الوقت الذي صوت فيه البرلمان الليبي، الخميس، على تكليف فتحي باشاغا بتشكيل حكومة جديدة خلفا للدبيبة، وشهدت العاصمة الليبية طرابلس استنفارًا عسكريًا وأمنيًا، شمل محيط مجلس الوزراء، بمشاركة ما لا يقل عن 300 عربة مصفحة، استعدادًا لاستقبال باشاغا وتسلمه مهام منصبه.