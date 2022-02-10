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مصدر أمني ينفي ادعاءات الإخوان الإرهابية بشأن تعذيب ووفيات بالسجون

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الوطن
11:30 م | الخميس 10 فبراير 2022
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

نفى مصدر أمني صحة ما جرى تداوله على إحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن ادعاءات حول رصد تقرير مزعوم، عن وجود تعذيب وحالات وفاة وإهمال طبي داخل السجون المصرية، خلال شهر يناير الماضى. 

وأكد المصدر أن ما جرى تداوله في هذا الشأن عارٍ تماما من الصحة جملةً وتفصيلاً، موضحًا أن ذلك يأتي ضمن محاولات الجماعة الإرهابية، للترويج للشائعات وإثارة البلبلة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجي هذه الادعاءات.

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