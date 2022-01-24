اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقتهما ميليشيا الحوثي الإرهابية تجاه الإمارات

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، منذ قليل، اعتراض وتدمير دفاعها الجوي صاروخين باليستيين أطلقتهما جماعة الحوثي الإرهابية تجاه الإمارات، وأكدت أنه لم ينجم عن الهجوم أية خسائر بشرية، إذ سقطت بقايا الصاروخين في مناطق متفرقة حول إمارة أبوظبي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية الإماراتية «وام».

الدفاع الإماراتية: نحن على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات

وأوضحت وزارة الدفاع الإماراتية، في بيان لها، أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات من جانب جماعة الحوثي الإرهابية، وأنها تتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية الدولة من كافة الاعتداءات، كما تهيب الوزارة بالجمهور الكريم استقاء كافة الاخبار من الجهات الرسمية في الدولة.