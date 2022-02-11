العثور على جثة طفل في الإسكندرية بعد اختفائه.. «خرج للرزق وعاد مقتولا»

تمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسكندرية من العثور على جثة طفل يبلغ من العمر 13 عامًا في مقابر منطقة «أبيس الرابعة»، مقتولة في ظروف غامضة، وذلك بعد تغيبه لمدة أيام عن المنزل بعد خروجه مستقلا «توك توك» يمتلكه.

وكشف أحمد عبد الحميد عم الضحية، أن الطفل كان بجانب دراسته في المرحلة الإعدادية يحرص على توفير قوت يوم أسرته ومصاريفه الخاصة من خلال مركبة الـ «توك توك» التي يمتلكها ويعمل عليها لساعات طويلة يوميًا ثم يعود إلى بيته في ساعة معينة.

الطفل خرج ولم يعد

وأضاف العم خلال حديثه مع «الوطن» أن الطفل المجني عليه ويدعى سيف يبلغ من العمر 13 عامًا خرج بحثًا عن مصاريف دراسته مستقلا توك توك كما أنه لم يعد إلى منزله في الساعة التي اعتاد أن يعود فيها، مؤكدًا أن أسرته شعرت بالقلق الشديد بعدما تخطت الساعة الواحدة صباحًا فقررت الأسرة البحث عنه في الشوارع القريبة ثم المستشفيات.

رحلة البحث عن سيف

وأوضح أن رحلة البحث عن «سيف» من قبل بعد تغيبه استمرت لثلاثة أيام في أماكن متعددة انتهت بالعثور عليه جثة هامدة بالقرب من مقابر منطقة «أبيس الرابعة» بالإسكندرية، حيث تبين من تحريات الشرطة أنه لقي مصرعه على يد مجهول خنقًا بعد تعديه عليه بالضرب، وحررت الأسرة محضرًا في مركز شرطة الرمل حمل رقم 1628 إداري الرمل.

وفي سياق آخر شهدت محافظة الفيوم جريمة بشعة راح ضحيتها طفل لاحظت أسرته عدم عودته للمنزل بعد انتهاء موعد أداء الصلاة التي يحرص على إقامتها في موعدها دون تأخر، وراح والده المُسن يبحث عنه في المناطق المحيطة بالمنزل لكن جدوى حتى أبلغ الشرطة عن اختفاء طفله، ثم عاد لمواصلة البحث عنه مجدداً، حتى فوجئ في اليوم التالي بسائق توك توك يخبره بالعثور على ابنه جثة هامدة.