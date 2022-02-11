إيمي سمير غانم توجه رسالة مؤثرة إلى والدها الراحل: وحشتني «صورة»

وجهت الفنانة إيمي سمير غانم رسالة مؤثرة إلى والدها الراحل الفنان سمير غانم، عبر موقع الفيديوهات والصور «إنستجرام».

ونشرت إيمي صورة لوالدها وعلقت عليها قائلة: «وحشتني ياسمير، بحبك، اللهم ارحم من مات في الدنيا ولم يمت في قلوبنا، اللهم أبي حبيبي وأسكنه جناتك».

وفاة سمير غانم ودلال عبدالعزيز

وتوفي الفنان سمير غانم و وزوجته الفنانة دلال عبد العزيز، إثر إصابتهما بفيروس كورونا حيث أصيبا بالمرض في بداية العام الماضي وتم نقلهما إلى المستشفى وبعد أن أثبتت التحاليل سلبية مسحة الفنان سمير غانم أصيب بمضاعفات وحدوث فشل كلوي ورحل عن عالمنا يوم 2 مايو الماضي.

أما الفنانة دلال عبد العزيز فقد تم إخفاء خبر وفاة زوجها سمير غانم حفاظا على حالتها على نفسيتها وظلت عدة أشهر تعاني من مضاعفات فيروس كورونا إلى أن ثبتت سلبية المسحة الخاصة بها ولكن أصيبت هي الأخرى بمضاعفات وحدوث مشاكل في الرئة إلى أن وصل الأمر للفشل الرئوي لترحل هي الأخرى عن عالمنا بعد ثلاثة أشهر من رحيل زوجها الفنان سمير غانم.

يذكر أن الثنائي سمير غانم وزوجته دلال عبدالعزيز جلاى إصابتهما بفيروس كورونا أثناء تصوير دلال عبدالعزيز المسلسل الرمضاني «عالم موازي» والذي كان من المفترض أن يعرض العام الماضي ولكن مرض دلال عبدالعزيز ثم رحيلها أوقف التصوير، وبعدها انتقلت العدوى للفنان سمير غانم.

أول ظهور لإيمي سمير غانم

وابتعدت الفنانة إيمي سمير غانم عن الأضواء وأعمالها الفنية بسبب حزنها على وفاة والديها وكان أول ظهور مؤخرا لها في حفل توزيع جوائز joy award والذي تم تنظيمه في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية بحضور عدد كبير من النجوم الأجانب والفنانين العرب.