لميس سلامة تعلن تعافيها من فيروس كورونا: «الحمد خلصت من الكابوس ده»

كشفت الإعلامية لميس سلامة عن تطورات حالتها الصحية بعد إصابتها بفيروس كورونا في الفترة الماضية، موضحة أنها أجرت مسحة وجاءت نتيجتها سلبية.

وكتبت «لميس» عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «حبايبي الحمدلله نتيجة المسحة بعد أسبوعين تعب رهيب طلعت سلبية اللهم لك الحمد خلصت من الكابوس ده لكن طبعا لسة سايبلي تعب وشوية لخبطة لإني أصلا عندي حساسية على صدري وكمان بدأت علاج متأخر بعد تدهور حالتي».

لميس: «اللي جاي يهونه ربنا»

وأضافت لميس: «لسة صاحية مش متظبطة لكن طبعا الحمدلله فات الصعب واللي جاي يهونه ربنا ويعدي كمان علي خير بالعلاج اللي مستمرة عليه، وربنا ما يعيدها أيام ويحفظكم ويبارك في صحتكم وبشكركم والله من قلبي علي حبكم واهتمامكم ورسايلكم وكل كلمة ودعوة حلوة طلعت من القلب دعواتكم».

إصابة لميس سلامة بفيروس كورونا

وكانت لميس أعلنت أول فبراير الحالي أصابتها بفيروس كورونا وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلة: «كورونا إيجابي.. وعرفت متأخر بعد ما وصلت للرئة، عملت خمس مسحات وطلعوا سلبي، بقالي أسبوع تعبانة تعب لا يحتمل والحديد وصل لـ 3، وكل شوية نجري على مستشفي شكل عشان بدوخ وبفقد الوعي وتعب رهيب وعملت خمس مسحات وطلعوا سلبي، وعملت كل التحاليل عشان نعرف دي كورونا ولا لا وكل الناس قالولي مش كورونا، وفي يوم روحت المستشفى قولتلهم احجزوني الحقوني عالجوني أنا بطلع في الروح قالولي أنت مش كورونا».

وتابعت: «عملت إيكو على القلب من التعب وبرضه مظهرش حاجة، وبعدين في عز مانا بطلع في الروح قولتلهم لبسوني وودوني أعمل مقطعية على الصدر، وإحنا بنحجز قالولي إحنا عاملين عرض على المقطعية مع المسحة مع بعض قولتلهم اعملوها مش هنخسر حاجة، فطلعت إيجابي ودخلت على الرئة وبانت في المقطعية».