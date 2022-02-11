مصرع شخصين وإصابة 7 آخرين بانقلاب سيارة ميكروباص أعلى الدائري الإقليمي

انقلبت سيارة ميكروباص من أعلى الطريق الدائري الإقليمي بمنشأة القناطر في الجيزة، مما أسفر عن مصرع شخصين، وإصابة 7 آخرين، وجرى نقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج.

إخطار بالحادث

تلقى المقدم إكرامي البطران رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر، بلاغا يفيد انقلاب سيارة من أعلى الطريق الدائري الإقليمي، ووجود مصابين ومصرع آخرين.

انتقل على الفور رجال المباحث بإشراف اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى مكان الحادث وتبين أن سيارة ميكروباص انقلبت قبل محطة رسوم الخطاطبة اتجاه بنها، مما أسفر عن مصرع اثنين من مستقلي السيارة، وإصابة 7 آخرين.

وأكدت تحريات رجال المباحث بمركز شرطة منشأة القناطر، أن عجلة القيادة اختلت من يد السائق، مما أسفر عن انقلابها، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

نقل المصابين إلى أقرب مستشفى

جرى نقل المصابين إلى أقرب المستشفى لإسعافهم وحفظ جثامين المتوفيين في المشرحة تحت تصرف النيابة، وتوصلت تحريات رجال المباحث أن اختلال عجلة القيادة من يد السائق أدى إلى انقلاب السيارة من ارتفاع 4 أمتار من أعلى الطريق، في أرض زراعية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الحادث، وإزالة آثاره، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.