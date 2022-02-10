إصابة 9 بينهم 5 أطفال في حادث تصادم على طريق «الإسماعيلية - الصالحية»

أصيب 9 أشخاص بإصابات مختلفة، بينهم 5 أطفال، جراء تصادم سيارة ربع نقل مع سيارة تقل عددا من العمال علي طريق الإسماعيلية الصالحية.

وتلقى اللواء منصور لاشين، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بتصادم السيارة «ط ل د 8154» مع سيارة رقم «1249» على طريق الصالحية قرب كوبري الكسارة.

انتقال الإسعاف لمكان الحادث

ودفع مرفق اسعاف الإسماعيلية، برئاسة الدكتور حسن درويش، بسيارات إسعاف نقلت جميع المصابين الي مجمع الإسماعيلية الطبي لتلقي العلاج.

وقالت المصادر الطبية إن جميع المصابين مقيمين بمركز ومدينة بلبيس التابع لمحافظة الشرقية ومن العاملين في المزارع علي طريق الإسماعيلية الصالحية.

أسماء المصابين

وقالت المصادر الطبية إن المصابين هم، سليمان الشحات سليم 48 سنة، مصاب بجرح في الظهر وكدمات بالجسم، وعماد عيد سليمان 17 سنة، مصاب باشتباه كسر في الحوض وكدمات وسحجات في الجسم، ومحمود إبراهيم سليم 17 سنة، مصاب باشتباه كسر في العمود الفقري وكدمات وسحجات، وجميعهم مقيمون بمحافظة الشرقية، وعبد العزيز عبد المنعم محمد 63 سنة، مقيم بمنطقة «أبو شلبي» التابعة لمركز فاقوس.

كما أسفر الحادث عن إصابة كلٍ من كريم أسامة السيد 15 سنة، بكدمات وسحجات مختلفة، وعاطف عبده إسماعيل 65 سنة، مصاب بكدمات وسحجات في الجسم، ومحمد السيد علي 13 سنة، مصاب بكدمات وسحجات وجرح قطعي، وإسلام رضا 15 سنة مصاب باشتباه كسر في الحوض وكسور مختلفة في أنحاء الجسم، وفاروق محمد فاروق 22 سنة، مصاب بجروح وكسر في الساق، وجميعهم مقيمون بمركز بلبيس التابع لمحافظة الشرقية.