بالأسماء.. إصابة 9 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بالفيوم

أصيب 9 أشخاص، إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ميكروباص كانوا يستقلونها من محافظة القاهرة، متجهين إلى بني سويف، مساء اليوم، إذ فوجئ الركاب بصوت انفجار قوي نابع من أحد إطارات السيارة، كما اهتزت السيارة واختل توازنها، وفقد السائق السيطرة عليها في أقل من ثوان معدودة، فانقلبت على طريق أسيوط الصحراوي الغربي، بنطاق محافظة الفيوم، وتحديدًا بعد الطريق الإقليمي اتجاه محافظة أسيوط.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد تعيلب مأمور مركز شرطة طامية، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة على طريق أسيوط الصحراوي الغربي بنطاق المركز.

أسماء المصابين في الحادث

حصلت «الوطن» على أسماء المصابين في حادث انقلاب سيارة، وهم: «وليد عبد التواب معوض، 21 سنة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومحمد أحمد ناصر، 27 سنة، وشريف كامل شريف، 30 سنة، حسن سعد أحمد، 54 سنة، وأحمد خليل إبراهيم، 33 سنة، وعبدالله شوقي المليجي، 23 سنة، وربيع حسن عامر، 52 سنة، وعادل حسين أبو المجد، 46 سنة، ومعوض فرج طه، 44 سنة»، وجميعهم مقيمين بمحافظة بني سويف.

4 سيارات إسعاف لنقل المصابين

على الفور هرعت 4 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام؛ لتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحضر اللازم، وأُخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.