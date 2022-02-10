إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم بالطريق الصحراوي في البحيرة

شهد طريق أبو المطامير الصحراوي، حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى تريلا، ما أدى إلى إصابة 8 بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبو المطامير العام، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيقات.

إخطار بالحادث

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة أبو المطامير يفيد باستقبال المستشفى 8 أشخاص مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص، بأخرى تريلا أمام بنزينة السعد بالطريق الصحراوي بنطاق ذات المركز، وجاري عمل الفحوصات الطبية وتحرير محضر بالواقعة.

تحديد هوية المصابين

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين إصابة كل من فتحي عبد الجواد، 57 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، ولمياء أبو السعود، 41 سنة، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر في الساق اليمنى ونزيف في البطن، وفايزة محب، 45 سنة، مصابة بكدمات وجروح قطعية في الجسم، وكسر في الذراع الأيسر.

كما أصيب أيضا سامي محمد، 35 سنة، بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم وكسر في الساق اليسرى واشتباه ما بعد الارتجاج، وأمل عبد اللطيف، 40 سنة، مصابة بكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسم وكسر في الساق اليسرى واشتباه ما بعد الارتجاج، ورندا علي، 39 سنة، مصابة باشتباه نزيف بالبطن وكدمات بالصدر وكسر في الحوض، وشهد محمد، 15 سنة، مصابة بكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسم ونزيف في البطن واشتباه ما بعد الارتجاج، وأسماء يونس، 27 سنة، مصابة بكدمات متفرقة وكسر في الساق اليمنى وجرح نافذ في البطن.

نقل المصابين إلى المستشفى

وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبو المطامير العام لتلقي العلاج اللازم، وعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات.