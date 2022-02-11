عاجل.. مصرع وإصابة 8 أشخاص في حادث تصادم دراجة بخارية وتروسيكل بالعياط

شهدت إحدى قرى العياط بمحافظة الجيزة، حادث تصادم مروع بين دراجة بخارية يستقلها عامل وابنيه، وبين تروسيكل يستقله عدد من عمال مصانع الطوب، وأسفر الحادث عن مصرع قائد الدراجة، وإصابة 7 آخرين، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق. تلقى المقدم محمد إدريس رئيس مباحث مركز شرطة العياط بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد وقوع حادث تصادم بطريق أمام قرية جرزا بالعياط، على الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وكشفت المعاينة اصطدام دراجة بخارية وتروسيكل مما أدى إلى مصرع شخص، وإصابة 7 أشخاص آخرين. وتوصلت التحريات أن قائد الدراجة البخارية فارق الحياة متأثرا بالإصابات التي لحقت به، كما أصيب ابنيه، و5 من عمال مصانع الطوب من مستقلي التروسيكل. تم نقل المتوفي إلى ثلاجة المستشفى العام، ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وأخطر اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.