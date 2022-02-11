الجيش الوطني اليمني يسقط طائرة مسيرة حوثية في مأرب

أسقطت قوات الجيش الوطني اليمني، أمس الخميس، طائرة مسيرة حوثية في مدينة «حريب» جنوب محافظة مأرب الواقعة شرقي البلاد.

وقالت «ألوية العمالقة الجنوبية»، المقاتلة بصفوف القوات الحكومية اليمنية، إن دفاعاتها تعاملت مع الطائرة بالسلاح المناسب، وأسقطتها على الفور.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية «التحالف العربي»، أعلن في وقت سابق، عن وقوع 12 إصابة مدنية طفيفة من العاملين والمسافرين من جنسيات مختلفة في «مطار أبها الدولي»، جراء تدمير الدفاعات السعودية طائرة مسيّرة أطلقت تجاه المطار السعودي.

وجاءت الإصابات كالتالي: إصابتان لمواطنين سعوديين و4 مقيمين من الجنسية البنغلاديشية و3 مقيمين من الجنسية النيبالية وإصابة لمقيم من الجنسية الفلبينية وإصابة لمقيم من الجنسية السيريلانكية وإصابة لمقيم من الجنسية الهندية.

«التحالف العربي»: عودة الحركة الجوية بانسيابية بمطار «أبها الدولي»

وأشار «التحالف العربي»، إلى سقوط شظايا اعتراض الطائرة المسيرة بمحيط المطار، واعلن «التحالف» في وقت لاحق، عودة الحركة الجوية بانسيابية بمطار «أبها الدولي» بعد إجراءات السلامة المعتادة، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

بدورها، توالت الإدانات، الدولية والعربية، جراء الهجوم على «مطار أبها الدولي»، وأدانت الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض»، بشدة الهجوم الإرهابي، وقال إنه ملتزم بدعم الرياض في الدفاع عن أرضها وشعبها، مضيفا إن واشنطن ستعمل مع السعودية لمحاسبة الحوثيين.

بدوره، دعا السفير البريطاني في السعودية نيل كرومبتون، الحوثيين إلى وقف العنف، فيما قال وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا جيمس كليفرلي، إن هجمات الحوثيين تهدد الأبرياء ويجب أن تتوقف.

«أبو ظبي»: أمن الإمارات والسعودية كل لا يتجزأ

عربيا، اعتبرت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان، محاولة استهداف «مطار أبها الدولي» عمل إرهابي جبان وجريمة حرب تتطلب رداً رادعاً لكل ما يهدد أمن وسلامة وحياة المدنيين، مؤكدة أن أمن الإمارات والسعودية كل لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الإمارات تهديداً لها.

وفي البحرين، أكدت وزارة الخارجية أن الهجوم على المطار عمل إرهابي آثم وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، فيما شدد الأردن، على وقوف بلاده المطلق إلى جانب السعودية في وجه كل ما يُهدد أمنها وأمن شعبها.

من جانبه، أكد عميد السلك الدبلوماسي، سفير جمهورية جيبوتي لدى المملكة ضياء الدين بامخرمة، تأييد بلاده إجراءات قوات «التحالف العربي»، بما يكفل حماية الأعيان المدنية والمدنيين سواء في اليمن أو في المملكة، وفق ما ينص عليه القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

من جانبه، قالت وزارة الدفاع الأمريكية «البتاجون»، إن بلادها قلقة من هجمات الحوثيين، مشيرة إلى أن على واشنطن تعزيز دفاعاتها في المنطقة وقدرتها على مراقبة التهديدات الإيرانية.

«البنتاجون»: التقدم في قدرة إيران الصاروخية هو تهديد للمنطقة

وأوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» جون كيربي في مقابلة مع «سكاي نيوز» أن التقدم في قدرة إيران الصاروخية هو تهديد للمنطقة، وأوضح المسؤول الأمريكي، أن طهران تهدد جيرانها وشركاء واشنطن من خلال تطوير برنامجها النووي.

وفي سياق آخر، هزت انفجارات عنيفة، مساء أمس الخميس، شوارع وأحياء العاصمة اليمنية صنعاء، جراء انفجار أسطوانات غاز مخزنة في أحد الأسواق السوداء لبيع النفط والغاز التابعة لـ الحوثيين، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وقال شهود عيان وسكاون محليون، إن الانفجار الناجم عن أسطوانات غاز منزلي مخزنة لدى أحد قيادات الحوثي في «شارع خولان»، أدت لنشوب حريق كبير في المنازل والمحلات، ما سبب حالة من الذعر والهلع في أوساط السكان.

وأشارت مصادر إعلامية يمنية، إلى عدم مقدرة الدفاع المدني على احتواء الموقف بعد ما خرج الوضع عن السيطرة في موقع الانفجارات.