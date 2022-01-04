الجيش اليمني يحرر النقوب والنويدرية.. ويكبد الحوثيين خسائر فادحة «فيديو»

انتصارات كبيرة حققتها قوات الجيش الوطني اليمني، مسنودة بقوات ألوية العمالقة، وطيران تحالف دعم الشرعية، اليوم الثلاثاء، ضد ميليشيات الحوثي، غرب محافظة شبوة، إذ إن قوات الجيش والمقاومة وألوية العمالقة استكملت اليوم تحرير مدينة النقوب والنويدرية ومفرق الحمى وصولاً إلى تحرير مفرق السعدي الرابط بين مدينة حريب وبيحان، حسبما ورد في تقرير تليفزيوني لقناة «مداد نيوز» السعودية، على موقع «يوتيوب».

سقوط العشرات من عناصر ميليشيا الحوثي

وأوضح التقرير سقوط العشرات من عناصر الميليشيا بين قتيل وجريح بنيران قوات الجيش اليمني، وبغارات لطيران التحالف، إضافة إلى خسائر أخرى كبيرة في العتاد، وباتت قوات الجيش وألوية العمالقة تحاصر الميليشيا في السليم والعلم، التي بدأت مجاميع منها بالفرار باتجاه بيحان وحريب أمام زحف الأبطال، فيما أشاد محافظ شبوة عوض العولقي، بالتدخلات الطبية الجديدة لمنظمة أطباء بلا حدود، وتوجهاتها لإقامة مستشفى ميداني وجراحي بالمحافظة، واستعدادها لرفد مستشفى عتق بطاقم جراحي وأدوية للطوارئ.

توزيع 368 ألف جرعة لقاح بالمحافظات المحررة

وأوضح أهمية تدخل القوات في تعزيز القدرات الصحية بالمحافظة، ومساعدتها على تقديم الرعاية لجرحى الحرب في مديريات بيحان، فيما بدأت وزارة الصحة العامة والسكان بالعاصمة المؤقتة عدن، اليوم، توزيع اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا لعموم المحافظات المحررة، إذ إن الوزارة أرسلت للمحافظات أكثر من 368 ألف جرعة لقاح؛ منها 168 ألف جرعة لقاح جونسون آند جونسون، و200 ألف جرعة من لقاح سينوفاك.