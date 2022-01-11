تحطم طائرة تابعة للقوات الجوية الكورية والسلطات تعلق تحليق «أف-35»

أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، تحطم إحدى مقاتلاتها في جبل بمدينة هواسيونغ الواقعة بإقليم كيونغكي «جنوب»، ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية «يونهاب»، عن القوات الجوية قولها إن المقاتلة من طراز إف 5، تحطمت أثناء صعودها.

وأفادت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية، نقلا عن مسئول عسكري أن الطائرة المقاتلة المنكوبة، كان على متنعا طيار ثلاثيني واحد برتبة نقيب فقط، غير أنه لم يتم بعد التأكد من حالة الطيار، مشيرًا إلى أنه لم يتضح سبب الحادث حتى الآن .

وقال مسؤول في القوات الجوية الكورية لوكالة الأنباء: «نحن نتحقق عما إذا كان الطيار قد تمكن من القفز الطارئ من الطائرة أو لا»، ونوه إلى أن تحطم المقاتلة لم يؤد إلى إصابة مدنيين نتيجة سقوطها على الجبل، ولم تكن على متنها متفجرات.

200 طائرة خارج الخدمة

يذكر أن كوريا الجنوبية تقوم بتشغيل نحو 200 طائرة من طراز إف-5 من السبعينيات، ومعظمها خارجة عن الخدمة أو أوشكت على ذلك بعد الوصول إلى دورة حياة كاملة، حيث تم إدخال المقاتلات من طراز إف-5 إي من الولايات المتحدة منذ عام 1975، وتم تجميع وصناعة المقاتلات من طراز إف-5 إف في البلاد .

كوريا الجنوبية تقرر تعليق تحليق كافة طائرات أف-35

وفى السياق ذاته كانت كوريا الجنوبية، علقت تحليق كافة طائراتها المقاتلة من طراز «أف-35»، أمريكية الصنع على خلفية هبوط اضطراري لإحداها إثر خلل فني، وبعد أن تعطلت أجهزة الهبوط في المقاتلة اختار الطيار عدم القفز من الطائرة وقرر بدلا من ذلك أن يهبط بها على بطنها وخرج سالما، وأسفرت التحقيقات التى تم مباشرتها عقب الحادث عن اتخاذ قرار بمنع تحليق كافة مقاتلات «أف-35»، الكورية الجنوبية.

وقال مسؤول في وزارة الدفاع لوكالة «فرانس برس»، خلال التحقيق الجاري، إن أسطول طائرات «أف -35»، سيتوقف عن التحليق بالكامل.