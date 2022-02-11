الصين تسجل 56 إصابة محلية العدوى بـ«كورونا».. و«صفر وفيات»

سجلت السلطات الصحية في الصين، اليوم الجمعة، 56 حالة إصابة محلية العدوى بفيروس كورونا بـ البر الرئيسي لـ البلاد، أمس الخميس، فيما لم تسجل البلاد، حالات جديدة لوفيات متعلقة بـ الفيروس.

وقالت «لجنة الصحة الوطنية» في تقرير يومي، إن 33 حالة تم تسجيلها في قوانجشي، و22 حالة في لياونينج، وحالة واحدة في قويتشو.

وأضافت «لجنة الصحة»، أن البلاد سجلت 45 حالة إصابة وافدة بـ«كورونا» في 8 مناطق.

إجمالي إصابات «كورونا» في البر الرئيسي الصيني: 106764 حالة

وبلغ إجمالي الإصابات بـ«كورونا»، حتى أمس الخميس الماضي في البر الرئيسي الصيني، 106764 حالة، فيما ظلت حصيلة الوفيات ثابتة عند 4636 شخصاً.

من جانبه، قالت رئاسة كوستاريكا، أمس الخميس، إن نتائج الاختبار أثبتت إصابة رئيس البلاد كارلوس ألفارادو بـ«كورونا» ويخضع حاليا للعزل المنزلي، موضحة في بيان أن ألفارادو ظهرت عليه أعراض خفيفة لـ الفيروس بعد ظهر أمس الأول الأربعاء وشرع في إجراء اختبار الفيروس والذي جاءت بالفعل نتيجته إيجابية.

وألغى ألفارادو، جميع الأحداث التي تتطلب حضوره شخصيا وسيواصل العمل افتراضيا.

وكانت حكومة كوستاريكا، أعلنت الأسبوع الماضي إصابة السيدة الأولى كلوديا دوبليس، بـ«كورونا»، فيما لا تزال في العزل.

ارتفاع إجمالي إصابات «كورونا» في فلسطين إلى 605347 حالة

عربيا، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أمس الخميس، تسجيل 5219 إصابة بـ«كورونا» و20 حالة وفاة، ليترفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 605347 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية لـ الوفيات إلى 5235 حالة وفاة.

وفي سياق متصل، أشادت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، في بيان، بتقديم بولندا 300 ألف جرعة من لقاحات «موديرنا» الأمريكي، لمواجهة أزمة كورونا.

إلغاء حظر التجوال الليلي المفروض في تونس

وفي تونس، أعلنت رئاسة الحكومة، مساء أمس الخميس، إلغاء حظر التجوال الليلي المفروض في البلاد منذ 13 يناير الماضي، إلى جانب تخفيف إجراءات الدخول إلى البلاد عبر مختلف المنافذ الحدودية.

وأكدت الحكومة التونسية، في بيان، مواصلة منع أو إلغاء التجمعات والمظاهرات لمدة أسبوع واحد، داعية كل القطاعات للالتزام بالتدابير الوقائية خاصة فيما يتعلق بحمل الكمامة واحترام التباعد الجسدي، وغيرها من الإجراءات الوقائية.

وأضافت حكومة تونس، إنه تقرر إعفاء الوافدين على البلاد التونسية الذين تتجاوز أعمارهم 18 عام والذين استكملوا التطعيم من إجبارية إظهار التحاليل المخبرية شريطة إظهار جواز التطعيم أو بشهادة تُثبت استكمال التطعيم ابتداء الثلاثاء المقبل.