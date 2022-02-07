الصين تسجل 45 حالة إصابة جديدة بكورونا وتفرض حجرا صحيا على مدينة

أعلنت السلطات الصينية، اليوم الاثنين، تسجيل 45 حالة إصابة جديدة محلية العدوى بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» بالبر الرئيسي للبلاد، أمس الأحد، فيما لم تسجل السلطات، حالات وفاة جديدة مرتبطة بالفيروس، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «شينخوا» الصينية.

تسجيل 34 حالة وافدة جديدة مصابة بالفيروس

وقالت لجنة الصحة الوطنية الصينية في تقرير يومي، إن من بين الحالات تم تسجيل 37 حالة في منطقة قوانجشي و4 حالات في قوانجدونج و3 حالات في بكين وحالة واحدة في تيانجين، مشيرة إلى تسجيل 34 حالة وافدة جديدة مصابة بالفيروس.

وأشارت اللجنة الصينية، إلى تسجيل حالة مشتبه بإصابتها وافدة من خارج البر الرئيسي الصيني في شنجهاي، أمس الأحد.

وقالت منطقة «قوانجشي» ذاتية الحكم، إن المنطقة سجلت حتى الآن 44 حالة إصابة مؤكدة و6 حالات بدون أعراض، كما سجلت المنطقة 120 حالة وافدة مؤكدة و152 حالة وافدة بدون أعراض.

من جانبها، فرضت مدينة بايسه، اعتبارا من اليوم الاثنين، حجرا صحيا منزليا على مستوى المدينة وسط التفشي الأخير للفيروس، وقال مجلس المدينة إنه اعتبارا من مساء أمس الأحد، لم يعد بإمكان السكان مغادرة المنطقة.

تسجيل 44 إصابة مؤكدة في مدينة «بايسه»

وسجلت المدينة، أمس الأحد، 44 إصابة مؤكدة بكورونا محلية العدوى، كما تم تسجيل عدد من الإصابات الوافدة، فيما منعت السلطات، أولئك الذين يعيشون في ما يسمى بالمناطق الخطرة حيث تم اكتشاف حالات من مغادرة منازلهم.

وتضم المدينة 3.5 ملايين نسمة، وتقع في جنوبي الصين بعد نحو 100 كيلومتر من الحدود مع فيتنام.

وفي أستراليا، تعيد السلطات، فتح حدودها أمام السياح في 21 فبراير الجاري، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.