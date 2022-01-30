فلسطين تتصدر قائمة الدول العربية الأكثر تسجيلا لإصابات كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارات الصحة بالدول العربية، الإصابات والوفيات وحالات التعافي جراء فيروس كورونا التي تم تسجيلها خلال الساعات الـ24 الماضية، وتعد ليبيا أكثر الدول العربية تسجيلا للإصابات اليومية.

وأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض الليبية، تسجيل 5694 إصابة جديدة وتعافي 824 حالة، ووفاة 14 جراء الوباء؛ ليصل إجمالي الإصابات 425 ألفا و237 إصابة، بينما بلغ إجمالي المتعافين 391 ألفا و758 حالة، فيما توفي 6007 أشخاص.

تسجيل أكثر من 5 آلاف إصابة بكورونا في العراق

ومن جانبها، أعلنت وزارة الصحة العراقية، تسجيل 5582 إصابة جديدة وتماثل 5657 شخصا للشفاء ووفاة 15 حالة، مشيرة إلى أن الأشخاص الذين تلقوا اللقاح خلال 24 ساعة بلغوا 35 ألفًا و884 شخصًا.

وسجلت وزارة الصحة في السعودية، 3669 إصابة جديدة وتعافي 4375 حالة، ووفاة 3 حالات؛ ليبلغ إجمالي الإصابات 683 ألفا و53 حالة، فيما بلغ عدد حالات التعافي 635 ألفا و191 حالة، وإجمالي الوفيات في المملكة 8936 حالة.

تسجيل 2291 إصابة جديدة بكورونا في الإمارات

فيما أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالإمارات، تسجيل 2291 إصابة جديدة؛ ليبلغ الإجمالي 843 ألفا و30 حالة، كما تم تسجيل 1014 حالة تعافٍ ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 776 ألفا و186 حالة، كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة ليبلغ إجمالي الوفيات 2240 حالة.

وأعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، تسجيل 11 وفاة و8657 إصابة جديدة و1023 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الماضية، موضحة أن نسبة التعافي من الفيروس بلغت 90.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 8.7% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.