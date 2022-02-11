طقس الإسماعيلية.. مشمس معتدل وشبورة خفيفة على الطرق 

شهد طقس محافظة الإسماعيلية، صباح اليوم الجمعة، حالة من الاستقرار وهدوء حركة الرياح علي عكس الأيام القليلة الماضية، وظهرت الشمس صباح اليوم بشكل واضح وهو ما تسبب في اختفاء الشبورة بعد ظهورها في الرابعة من فجر اليوم على بعض الطرق السريعة والصحراوية.

سيولة مرورية

وشهدت طرق الإسماعيلية السريعة والصحراوية، سيولة مرورية على كافة الطرق السريعة والصحراوية كطريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي، وطريق الإسماعيلية بورسعيد الزراعي، ومحور 30 يونيو، وطريق الإسماعيلية السويس، والإسماعيلية الزقازيق الزراعي.

وانتشرت الخدمات الأمنية علي الطرق من الثامنة صباح اليوم، إلى جانب أكمنة الرادار لضبط المخالفين للسرعات المقررة، وخاصة على طريق الإسماعيلية القاهرة ومحور 30 يونيو.

وطالب رجال المرور، المواطنين، بالحذر أثناء السير علي الطرق بالتزامن مع حالة الطقس السيء التي شهدتها الاسماعيلية وبعض المحافظات المجاورة خلال الأيام الماضية.

استمرار أعمال التطهير لمنع الترسبات

وقال اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة القناة لمياه الشرب والصرف الصحي، إن الشركة تواصل أعمال الملس والتطهير بمنطقة أرض الجمعيات وبعض المناطق لمنع حدوث تجمعات للرواسب بالشبكة، أو طفوحات بالشوارع نتيجة الانسدادات بخطوط وشبكات الصرف الصحي.

وأضاف «عصمت» أن الشركة وضعت خطة لأعمال الصيانة بالتزامن مع الاستعدادات لمواجهة أي مشكلات تتعلق بسقوط الأمطار وزيادة التصرفات.

وأكد اللواء عبد الحميد عصمت، على استمرار أعمال الملس والتطهير للشبكات على مستوى محافظات القناة، طبقا لخطة التطهير الدورية التي تقوم الشركة بتنفيذها، مناشدًا المواطنين بحسن التعامل مع منظومة الصرف الصحي تجنبا لحدوث انسدادات الشبكات نتيجة السلوكيات الخاطئة لبعض المواطنين حفاظًا على المرافق العامة.