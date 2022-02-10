النيابة تصرح بدفن زوجين توفيا بسبب «دفاية كهربية" في الإسماعيلية

أمرت جهات التحقيق في الإسماعيلية بدفن جثمان شخص وزوجته مساء أمس الأربعاء لعدم وجود شبهة جنائية في وفاتهما داخل منزلهما بمنطقة عثماثون بدائرة قسم ثالث الإسماعيلية.

تلقي البلاغ

وكان اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية تلقي إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بإبلاغ الأهالي عن وجود رائحة كريهة داخل إحدى الوحدات السكنية وشكهم في وفاة أحد سكان المنزل.

وانتقلت قوة أمنية ورجال البحث الجنائي في محافظة الإسماعيلية إلي مكان البلاغ لفحصه والاستماع لأقوال أقارب وجيران المتوفيين للتعرف علي أسباب الوفاة.

الأبواب والنوافذ سليمة

وتوصلت جهود ضباط البحث الجنائي والمعمل الجنائي إلي سلامة كافة الأبواب والنوافذ وعدم وجود مسرقات من الشقة نهائياً مما رجح وفاتهما اختناقاً.

وعثرت الشرطة علي دفاية كهربائية داخل الشقة رجحت المعاينة المبدأية تسببها في سحب الاكسجين من الوحدة السكنية مما تسبب في اختناق المتوفيين.

وقالت المصادر إن الواقعة أسفرت عن وفاة كلاً من عماد أحمد محمد 47 سنة وزوجته هنادى شاكر عبدالعزيز 45 سنة وانهم لم يظهرا منذ عدة أيام بحسب أقوال الجيران.

وكانت قد نقلت سيارات الإسعاف المتوفيين إلي مشرح مجمع الإسماعيلية الطبي فيما أمرت النيابة العامة باستدعاء مفتش الصحة لفحص الجثامين لمعرفة سبب الوفاة.

وكلفت النيابة العامة المباحث الجنائية بسرعة انهاء تحريات البحث حول الواقاعة واستدعاء أقارب المتوفيين لفحص علاقاتهم مع جيرانهم للتأكد من عدم وجود أي شبهة جنائية في الواقعة.