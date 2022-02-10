طقس الإسماعيلية: عودة الاستقرار وهدوء حركة الرياح.. وتحذيرات على الطرق

شهدت محافظة الإسماعيلية صباح اليوم الخميس، حالة من الطقس المستقر على كافة أنحاء المحافظة، بعد حالة من عدم الاستقرار أمس الأربعاء.

كما شهدت المحافظة هدوء حركة الرياح التي شهدتها المدينة والأنحاء الشمالية من المحافظة أمس وتسببت في عاصفة ترابية متوسطة على كافة الأنحاء.

تحذيرات على الطرق

وانتشرت الخدمات الأمنية في محافظة الإسماعيلية على الطرق السريعة والصحراوية صباح اليوم الخميس، وحذرت المواطنين من تجاوز السرعات المقررة لعدم التسبب في الحوادث على الطرق.

وكثفت إدارة مرور الإسماعيلية والإدارة العامة للمرور من تواجدها على طرق «الإسماعيلية - القاهرة» الصحراوي، و«الإسماعيلية - بورسعيد» الزراعي، وطريق «الإسماعيلية - السويس» الصحراوي، ومحور 30 يونيو، وطريق «الإسماعيلية - الزقازيق» الزراعي.

تخفيف حالة الطوارئ

واختفت سيارات الكسح وشفط المياه وفرق الطوارئ من شوارع الإسماعيلية خلال الساعات الماضية بالتزامن مع تخفيف حالة الطوارئ في شوارع الإسماعيلية، وكان قد أعلن اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة القناة لمياه الشرب والصرف الصحي الأسبوع الماضي، عن تطهير شبكات الصرف الصحي وشنايش الأمطار، والتأكد من جاهزية المحطات والروافع، وتوافر الوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية والمعدات.

وأكد عصمت علي مراجعة إجراءات السلامة والأمان لمنع حدوث أي مشكلات، وجاهزية جميع المعدات أثناء سقوط الأمطار لحين الانتهاء من التغيرات والتقلبات الجوية، وقال إنه تم انتشار السيارات في محافظة الإسماعيلية في مناطق نفقى جمال عبد الناصر والممر، والشارع التجاري، والطريق الدائري، ومنطقة البيارات، ومنطقة الدوحة، ومنطقة الزهراء.