طقس الإسماعيلية اليوم: غير مستقر وزيادة حركة للرياح وإعلان الطوارئ

شهدت محافظة الإسماعيلية، صباح اليوم الأربعاء، حالة من الطقس غير المستقر على كل أرجاء المحافظة، بالتزامن مع موجة عدم الاستقرار التي أعلنت عنها هيئة الأرصاد الجوية.

وشهدت المحافظة زيادة حركة الرياح خاصة على الأنحاء الشمالية للمحافظة، والتي تشمل مدينة الإسماعيلية ومركزي القنطرة شرق والقنطرة غرب ومركز ومدينة فايد.

تحذيرات بعدم تجاوز السرعة على الطرق

وشهدت طرق الإسماعيلية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، حالة من السيولة المرورية على كل الطرق، مع انتشار للخدمات الأمنية علي طرق «الإسماعيلية - القاهرة» الصحراوي، و«الإسماعيلية - السويس»، و«الإسماعيلية - بورسعيد»، ومحور 30 يونيو، و«الإسماعيلية - الزقازيق» الزراعي.

ونبه رجال المرور على المواطنين بضرورة الحذر خلال السير على الطرق السريعة، وعدم تجاوز السرعات المقررة، لعدم التسبب في حوادث مرورية خاصة مع عدم استقرار الطقس.

وعلي جانب آخر، نشر مرفق اسعاف الإسماعيلية عددا من السيارات بدء من الأسبوع الماضي على نقاط مختلفة بالطرق السريعة والصحراوية، وكذلك داخل المدينة لتعزيز عدد السيارات ضمن خطة الطوارئ.

استمرار الطوارئ في الإسماعيلية

وقالت مصادر مسؤولة في ديوان عام محافظة الإسماعيلية، إن غرفة العمليات منعقدة مع المركز الوطني للسلامة والطوارئ على مدار 24 ساعة متواصلة.

وأضافت المصادر، أنه تم خفض درجة الطوارئ من الدرجة القصوى قبل يومين مع استقرار الحالة الجوية، مشيراً إلى أنه في حال ظهور أي مستجدات في حالة الطقس سيتم رفعها مرة أخري واتشار فرق الطوارئ في كل الشوارع.