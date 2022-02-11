حنفي جبالي يتوجه إلى مملكة البحرين في زيارة رسمية

يتوجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على رأس وفد من مجلس النواب اليوم الجمعة الموافق 11 فبراير 2022 في زيارة رسمية إلى مملكة البحرين تلبية للدعوة المُوجهة من فوزية بنت عبدالله زينل، رئيسة مجلس النواب البحريني.

تبادل الرؤى

تأتي تلك الزيارة في إطار العلاقات الراسخة والتاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين على كل الأصعدة والمستويات، والتي خلقت حرصاً مُستمراً من قيادات البلدين على التنسيق الدائم دعماً للمصالح الحيوية للشعبين المصري والبحريني، وتبادل الرؤى إزاء المُتغيرات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المُشترك.

ومن المُقرر خلال هذه الزيارة أن يعقد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، والوفد المرافق له جلسة مباحثات مُوسعة مع فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب البحريني علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى البحريني، لبحث سبل دعم وتعزيز العلاقات البرلمانية المصرية – البحرينية، كما ستشهد الزيارة لقاءات مع عدد من المسؤولين البحرينيين رفيعي المستوى من أجل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والبحرين لتتناسب مع خصوصية تلك العلاقات وعمقها التاريخي.

مجلس النواب في أسبوع

كان مجلس النواب قد أنهى جلساته البرلمانية هذا الأسبوع بعد مناقشة عددا من مشروعات القوانين ومن بينها مشروع قانون المجلس الصحي المصري، وكذلك التعديلات المقدمة من الحكومة بشأن قانون الشهر العقاري.

تأتي زيارة رئيس مجلس النواب لدولة البحرين في إطار المساعي البرلمانية لتوطبد العلاقتت بين البرلمانات العربية مما يضفي تأثيرا إيجابيا على التشريعات القانونية.