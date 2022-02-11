شقيق ضحية الإسماعيلية: جثة أخي لم تتحلل.. وتسريب غاز سبب الاختناق

قال هشام جعفر شقيق ضحية الإسماعيلية، والذي توفي اختناقا بسبب تسرب غاز داخل شقته السكنية، إنه كان أول من وصل إلى الشقة بعد شكه في حدوث مكروه لشقيقه.

وتابع في حديثه لـ«الوطن»: «وصلت وكسرت باب الشقة لعدم رده على الهاتف وأبلغت الشرطة التي وصلت على الفور واكتشفنا وجود تسرب غاز من أحد التكييفات في الغرفة».

شقيق الضحية: عريس جديد

وقال «جعفر» إن شقيقه «عماد» متزوج في الإسماعيلية قبل أيام قليلة، مشيرا إلى أن تسرب الغاز تسبب في وفاته ووفاة زوجته، وأضاف: «الجثة لم تتحلل كما أشيع ونشر على صفحات التواصل الاجتماعي، وتسلمنا الجثامين وتم دفنها بعد انتهاء التحقيقات وتصريح النيابة العامة بدفنها».

وأوضح أن شقيقه كانت تربطه علاقات طيبة مع أسرته وجيرانه وزملائه في العمل، وكان دائم المشاركة في الأحزان والأفراح لعائلته وجيرانه».

بلاغ بالواقعة

وكان قد تلقت شرطة النجدة بلاغا من شقيق المتوفى، عماد أحمد محمد، 47 سنة، بالعثور عليه وزوجته التي تدعى «هنادى. ش»، 45 سنة، داخل شقتهما السكنية، ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسن درويش، بسيارتي إسعاف نقلت الجثتين إلى ثلاجة مجمع الإسماعيلية الطبي، فيما أمرت النيابة العامة بانتداب الطبيب الشرعي لفحص الجثامين.

وانتقلت قوة أمنية من قسم شرطة ثالث، بقيادة العقيد أحمد الشناوي، وضباط البحث الجنائي برئاسة المقدم محمد البرماوي، والنقباء كامل قمحاوي ومروان منصور ومحمود منصور، لفحص البلاغ، وبدخول الشقة عثرت الأجهزة الأمنية على جثة رجل وزوجته متوفيين وفي حالة تعفن.