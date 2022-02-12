وظائف خالية في بنك الإسكندرية لراغبي العمل بالمجال المصرفي.. الشروط

أعلن بنك الإسكندرية، عبر حسابه الرسمي على موقع التوظيف للشهير «لينكد إن»، حاجته لعدد من الوظائف الخالية، للعمل في فروع البنك المختلفة، حرصا منه على توفير فرص عمل للشباب الراغبين في الحصول على فرصة عمل في البنوك، من خريجي كليات التجارة، وما يعادلها من شهادات، أو هؤلاء الأشخاص الذين لديهم خبرة في مجال العمل المصرفي.

وحدد بنك الإسكندرية، تفاصيل الوظائف الخالية التي أعلنها عبر حسابه الرسمي، لذلك نرصد من خلال هذا التقرير، الشروط المطلوبة ومسئوليات الوظائف الخالية المعلن عنها من جانب البنك، التي جاءت كالتالي:

الشروط المطلوبة

- أن يكون المتقدم لـ الوظائف حاصل على شهادة جامعية في علوم الكمبيوتر أو خبرة معادلة.

- الحد الأدنى 4- 5 سنوات خبرة في نظم تكنولوجيا المعلومات أمر لا بد منه.

- لديه تجربة مع أنظمة الصناعة المصرفية الأساسية إلزامية في أي من الوحدات التالية (الأصول والخصوم وتمويل التجارة وWMS وGL والمدفوعات بما في ذلك swift & ACH).

- لديه الخبرة مع أنظمة الصناعة المصرفية إلزامي.

- إما OOP قوية أو البرمجة الوظيفية ومهارات النمذجة.

- معرفة جيدة في واحد أو أكثر من أطر البرمجة.

- لديه معرفة جيدة في جافا سكريبت.

- لديه معرفة قوية في خادم SQL وORACLE PL / SQL.

- خبرة في تخصيصات النظام المصرفي الأساسي FINACLE أمر مرغوب فيه ، ولكن ليس إلزاميًا.

- الخبرة في إطار عمل البرمجة FINACLE أمر مرغوب فيه ، ولكن ليس إلزاميًا.

- معرفة جيدة في ETL وأدوات إعداد التقارير (أداة إعداد التقارير أوراكل، SSRS ،IReport.. إلخ)

- المعرفة الجيدة في ORACLE ERP GL والذمم الدائنة والمدينين والمشتريات أمر مرغوب فيه، لكنه ليس إلزاميًا.

- معرفة قوية في حل المشكلات وتحليل السجلات.

- المعرفة الجيدة في ATM- تكامل نقاط البيع (رسالة ISO) أمر مرغوب فيه ، ولكنه ليس إلزاميًا.

-معرفة جيدة في وحدات الدفع (ACH ،SWIFT.. إلخ)

-معرفة جيدة في windows server وAIX وLinux.

-معرفة جيدة في كتابة البرامج النصية شل.

-حسن التواصل الكتابي والشفوي.

- يجيد اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة.

مسئوليات الوظائف الخالية

- يعمل بشكل مستقل للحفاظ على دعم أنظمة AlexBank الأساسية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

- الرد على الأحداث المفتوحة أو طلب نظام التذاكر داخل جيش تحرير السودان.

- القيام بالدعم اليومي المقدم لفريق عمليات تكنولوجيا المعلومات فيما يتعلق بأنشطة نهاية اليوم ونهاية الشهر ونهاية العام.

- مراجعة وتحليل سجلات العمليات اليومية واتخاذ الإجراءات التصحيحية المطلوبة لضمان أن جودة العمليات تصل إلى معايير AlexBank.

- يكون مسؤول عن الاستجابة للطوارئ حسب الحاجة لتصحيح إخفاقات عمليات الأنظمة الأساسية. بالتنسيق مع فرق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الأخرى.

- الإعداد المطلوب للمنتجات الجديدة (القروض، CASA.. إلخ) على النظام المصرفي الأساسي.

- إجراء SIT (اختبار تكامل النظام) و UAT (اختبار قبول المستخدم) لأي تخصيصات وتغييرات ومشروع جديد متعلق بالأنظمة الأساسية.

- التأكد من نشر التخصيصات والتغييرات الجديدة في بيئات الإنتاج ضمن الإطار الزمني.

- يعمل بشكل وثيق مع الموظفين الفنيين المحترفين في فرق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تقييم الأنظمة الحالية.

- ضمان إنشاء سجلات الأخطاء المعروفة وتسلسلها حيثما كان ذلك مناسبًا.

- التعاون مع فريق التطوير للإبلاغ عن المشكلة المعروفة من أجل إيجاد إصلاح جذري.

- التسليم لفريق مكتب الخدمة (دعم الخط الأول) لأي وظيفة جديدة أو منتج أو نظام جديد.

- إتمام العمليات اليومية كلما أمكن ذلك لتقليل مخاطر التشغيل اليدوية.

- تدريب وتوجيه الموظفين الجدد في فريق دعم الأنظمة الأساسية.

- توفير التدريب أثناء العمل لموظفي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الجدد.