وظائف خالية في بنك القاهرة بمرتبات مجزية.. اعرف المؤهل المطلوب

أعلن بنك القاهرة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» عن حاجته لوظائف خالية، في وظيفة مسؤول عن التنسيق مع الأطراف ذات الصلة فيما يتعلق بالفروع الجديدة لكل منطقة تقدم الخدمة والزيارات المزدوجة وتدريب الموظفين المستمر والاجتماعات المنتظمة على مدار العام وضمان اعتماد السياسات والمعايير والالتزام بها.

وحدد بنك القاهرة التفاصيل الخاصة بـ الوظائف الخالية المعلن عنها، ونوضح من خلال هذا التقرير الشروط المطلوبة ومسئوليات الوظائف المعلن عنها، والتي جاءت كالتالي:

الشروط المطلوبة

- أن يكون المتقدم لـ الوظائف حاصل على درجة البكالوريوس في المالية أو المحاسبة أو الاقتصاد.

- أن يكون لديه خبرة من 2 إلى 4 سنوات في التأمين المصرفي.

- لديه قدرة على قراءة وكتابة ممتازة تحدث وفهم اللغة الإنجليزية.

- أن يكون لديه مهارات تحليلية جيدة.

- أن يكون لديه الكفاءة في MS Office (Word وExcel وPowerPoint).

- أن يكون لديه خبرة عملية في إدارة قواعد البيانات.

- أن يكون لديه المعرفة الكاملة والفهم الواضح لسياسة التجزئة وأنظمة التشغيل الخاصة بالبنك.

- الوعي الشامل بمختلف المنتجات أو الخدمات المالية.

- أن يكون لديه مهارات اتصال وتحليلية ممتازة مع القدرة على الأداء كلاعب جماعي.

- الإلمام بالأنظمة المصرفية الأساسية وكتابة المقترحات وتقديم العروض عند الحاجة.

- مساعدة الإدارة في الميزانية والجداول الزمنية.

مسؤوليات الوظائف الخالية

- معالجة قضايا التحصيل في كل منطقة لزيادة إيرادات البنك.

- المتابعة مع الشركة والبنك لتقنية المعلومات للحفاظ على انتظام ملفات التحصيل.

- العمل على حل المشكلات الفنية بالتنسيق مع جهات الأقارب لزيادة معدل التحصيل الشهري.

- تقديم الدعم المستمر وتوجيه الـ IRs بالتنسيق مع مديري CS في الفروع للعمل على ملفات التحصيل.

- التعامل مع شكاوى العملاء المتعلقة بالسياسات الصادرة للعملاء الواردة من إدارة معالجة الشكاوى ومن الفروع بالتنسيق مع الشركة لإبداء الملاحظات لإغلاق القضايا للحفاظ على راحة العملاء.

- التعامل مع المشكلات أو الطلبات المطروحة من الممثلين المستقلين داخل الفروع والعمل على حلها بالتنسيق مع الأطراف ذات الصلة للحفاظ على البيئة المناسبة لكلا الطرفين.

- إعداد التقارير الدورية المتعلقة بتتبع أداء المنتج وعرضه والمذكرات المطلوبة وخطة العمل المطلوبة من الجهات المختلفة.

- الرد على استفسارات الموظفين ورسائل البريد الإلكتروني المتعلقة بالخدمة المقدمة.

- إدارة نظام تعبئة مناسب وإدارة أنشطة المنتج والمسابقات، وإعداد التقارير ذات الصلة على طول مناطق البنك.

- التعامل مع المتطلبات المختلفة من الإدارات ذات الصلة داخل البنك وشركة التأمين لإدخال برامج التأمين الجديدة.