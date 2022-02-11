تفحم تاكسي بشارع البحر الأعظم «ولع لوحده وهو ماشي» (فيديو)

فوجئ سائق تاكسي بتصاعد الأدخه من محرك سيارته أثناء سيره بشارع البحر الأعظم بمنطقة المنيب التابعة لمحافظة الجيزة فتوقف ونزل عن سيارته ليلتف حولة الناس محاولين السيطرة على الحادث.

وتوقف عدد من ركاب السيارات مخرجين طفايات الحريق الخاصة بسيارتهم ومحاولين إخماد النار المشتعلة من محرك السيارة، حتي أشتعل المحرك بالكامل أبتعدو عن المركبة لإحتمال أنفجارها،في إنهيار وبكاء شديد لسائق التاكسي"محمد فراج" 58 عام الذي فقد سيارته خلال الحادث والتي هي مصدر رزقة، وحاول المارة مواساتة بعد عدم تمكنهم من مساعدته في السيطرة على الحريق الذي نشب من محرك السيارة.

أجهزة الأمن

وانتقلت أجهزة الامن إلى مكان الواقعة فور تنلقيها بلاغاً من غرفة عمليات النجدة مصحوبه بسيارة أسعاف ودفعت وحدة الحماية المدنية بالجيزة بسيارة إطفاء لتتمكن من السيطرة على الحادث، وتم فرض كردون أمني حتي لا يصاب أحد المارةأو الجمهور،وتابعدت وحدة المرور بالجيزة سير المرور حتى لا يحدث تكدس مروري بشارع البحر الأعظم، وتم تحرير محضراً بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

«محمد» فقد مصدر رزقه

جالسا على جانب الطريق، واضعاً يديه المحروقة على جبينه، يبكي بحرقة شديدة وهو يشاهد مصدر رزقه الوحيد يشتعل أمام عينه في شارع البحر الأعظم، لم يبال بمواساة من حوله أو لقطات الهواتف الموثقة ما حدث له، كل ما يفعله بشكل لا إرادي أن يخطف نظرات مليئة بالحسرة والحزن على سيارته الأجرة التي تحولت لخردة.

كواليس اشتعال تاكسي بشارع البحر الأعظم

كواليس اشتعال السيارة بشارع البحر الأعظم، رواها صاحبها محمد فراج، سائق تاكسي البالغ من العمر 64 عاما، لـ«الوطن»؛ إذ قال إنه كان بمفرده يبحث عن زبائن من أجل توصيلهم حتى تفاجأ بدخان يصدر من العربة المملوكة لزوجته مما جعله يخرج وفي غضون ثوان اشتعلت السيارة حتى تحولت لخردة.

قبل تحول السيارة لخردة، حاول «محمد» إنقاذها بعدما اشتعلت النيران بها وسط الطريق لكنها تفحمت بالكامل مما جعله يفقد أعصابه حتى أنه ظل يبكي بشدة، في مشهد وثقه الأهالي ببعض اللقطات.

وفي الوقت ذاته حاول الأهالي مواساته بجانب إطفاء الـ«التاكسي» لكن بعد فوات الأوان بالنسبة له؛ لتهرول أسرته القاطنة بجزيرة الدهب التابعة لمنطقة المنيب إليه من أجل الوقوف بجانبه.

«إيديه الاتنين ولعت واضطرينا نروح بيه المستشفى وبعد كده هنحرر محضر بالواقعة».. تلك هي حالة الستيني محمد فراج، عقب اشتعال سيارته الأجرة، وفقا لما أكده زوج ابنته، خلال حديثه مع «الوطن»، مشيرا إلى أن مصدر رزق حماه كانت ملك لزوجته من أجل مساندته على العيش في تربية أبناءه الصغار؛ إذ لديه ولد وابنتين مازالا يدرسون بالمراحل التعليمية المختفلة.