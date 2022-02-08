مصرع شابين وإصابة 4 آخرين في 3 حوادث سير متفرقة ببني سويف

لقى شابان مصرعهما، وأصيب 4 آخرين، في 3 حوادث سير متفرقة، مساء الإثنين، بطرق بني سويف، وجرى نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفيي بني سويف الجامعي والواسطى المركزي، والمصابين إلى مستشفى ناصر العام لتلقي العلاج والإسعافات الأولية.

مصرع شاب في حادث تصادم دراجة نارية بسيارة ملاكي ببني سويف

في الحادث الأول، تلقى اللواء طارق مشهور، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي ودراجة نارية، امام مركز شباب محمد قصلة بمدينة بني سويف، ونتج عنه وفاة شخص بمكان الحادث.

ودفع فرع هيئة الإسعاف ببني سويف، بإشراف الدكتور أحمد صادق، مدير الفرع، بسيارة لموقع الحادث نقلت جثة الشاب المتوفى إلى مستشفى بني سويف الجامعي، حيث تبين أنه يدعى «علي محمود عبد الفتاح» 35 عاما، مقيم قرية بني عفان، التابعة لمركز بني سويف، وتم إيداع الجثة مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وجرى اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بشأن الواقعة، وتحرر المحضر اللازم واخطرت النيابة العامة، التي صّرحت بدفن الجثة بناء على تقرير مفتش الصحة المختص.

وفي الحادث الثاني لقي شاب آخر مصرعه، في حادث سير، وقع إثر تصادم سيارة ملاكي ودراجة نارية، بطريق الجيزاوية بين قريتي ميدوم وكوم ابو راضي، بدائرة مركز الواسطى ببني سويف، ونقلته سيارة الإسعاف جثة هامدة إلى مستشفى الواسطى المركزي.

ودفع فرع هيئة الإسعاف ببني سويف، بإشراف الدكتور احمد صادق، مدير الفرع، بسيارة لموقع الحادث نقلت جثة الشاب المتوفى إلى مستشفى الواسطى المركزي، حيث تبين أنه يدعى «محمد صابر جمعة» 35 عاما، مقيم مركز الواسطى شمال محافظة بني سويف، وتم إيداع الجثة مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وجرى اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بشأن الواقعة.

إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم توكتوك بسيارة نقل بطريق بني سويف الفيوم الجديد

وفي الحادث الثالث، أصيب 4 أشخاص، في حادث سير، وقع، مساء الاثنين، إثر تصادم توكتوك بسيارة نقل، بطريق «بني سويف ـ الفيوم» الجديد بنطاق محافظة بني سويف، ونقلتهم سيارة الإسعاف إلى مستشفى ناصر العام لتلقي العلاج اللازم.

وبالانتقال والفحص، تبين أن الحادث وقع إثر تصادم سيارة ملاكي ودراجة نارية، ونتج عنه إصابة كل من: محمود رمضان عبدالسلام، 38 عامًا، عامل، بإشتباه كسر بالفخذ الايسر، وايمان علي طه، 38 عامًا، لا تعمل، بإشتباه كسر بالساق الأيمن، وهناء عبدالغفار محمود، 29 عامًا، بجروح وسحجات بالجسم، وهدي رمضان محمود 44 عامًا، لا تعمل، بإشتباه كسر بالكتف الايمن، جميعهم يقيمون قرية بهبشين مركز ناصر.