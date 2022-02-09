السكة الحديد تحذر سائقي المركبات من حوادث القطارات: التزموا بتعليمات المرور

حذرت هيئة السكة الحديد، سائقي المركبات من عدم الالتزام بتعليمات المرور، وذلك خلال عبور مزلقانات السكك الحديدية، إذ يؤدي ذلك إلى عواقب وخيمة، ووقوع العديد من حوادث القطارات، ما يعرض حياة الكثيرين للخطر، مطالبة الجميع بالالتزام بتعليمات المرور.

تحديث منظومة السكة الحديد

قال مصدر مسؤول في هيئة السكة الحديد، خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الهيئة تقوم بأعمال تطوير وتحديث منظومتها الأساسية، لتقليل حوادث القطارات، وتقديم خدمات متميزة لجمهور الركاب المسافرين على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري، موضحا أن عدم التزام سائقي المركبات بالقواعد المحددة للمرور، والتي يأتي من ضمنها السير في عكس الاتجاه خلال عبور المزلقانات يعرض حياتهم وسلامتهم للخطر، لما يحدث نتيجة اصطدام القطارات بهم أثناء عبور المزلقانات.

خطة شاملة بتكلفة 200 مليار جنيه لتحديث السكة الحديد

ومن جهته، أكد الفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الوزارة ممثلة في هيئة السكة الحديد، تقوم بتنفيذ خطة شاملة بتكلفة 200 مليار جنيه، لتحديث وتطوير منظومتها الأساسية، لتقديم خدمات متميزة لجمهور الركاب المسافرين، وتقليل حوادث القطارات، من خلال تحديث نظم كهربة الإشارات ونظم الاتصالات ونظم وحدة التحكم المركزي وتجديد القضبان وتحسين ورفع كفاءة المحطات وتحديث المزلقانات وتحويلها للعمل إلكترونيا، وإعادة تأهيل وصيانة وتشغيل الجرارات وتحديث أسطول عربات القطارات القديمة بأخرى جديدة، موضحا أن قطارات السكة الحديد تقل يوميا 1.1 مليون راكب.

تصادم أتوبيس بجرار أحد القطارات

يذكر أن هيئة السكة الحديد، أعلنت أنه في تمام الساعة 2.20 ظهرا، وأثناء مسير قطار فوارغ حاويات بكم 11 بين بلوكي السماد و السادات خط (السويس / العين السخنة) فوجئ السائق بعبور أتوبيس نقل عام يحمل رقم (5653 ط-س) تابع لمحافظة السويس من مكان غير معد للعبور، وجرى إطلاق التحذيرات لسائق الأتوبيس ولم يستجب، مما أدى إلى احتكاك جانب جرار القطار بمقدمة الأتوبيس.

وأوضحت السكة الحديد، أن الحادثة أسفرت عن إصابة 9 ركاب بكدمات خفيفة، وجرى نقلهم لمستشفى السويس العام، مؤكدة أن جميع القطارات العاملة على كافة الخطوط تخضع لأعمال الصيانة الدورية قبل انطلاق ساعات التشغيل، لمنع حدوث أي أعطال أو معوقات تؤثر على سير حركة التشغيل، والحفاظ على أرواح وسلامة الركاب المسافرين.