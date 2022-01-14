غلق جزئي بشارع البحر الأعظم أسفل الطريق الدائري على مدار يومين

أعلنت محافظة الجيزة عن غلق جزئى بشارع البحر الأعظم وتقاطعه مع أسفل الطريق الدائري في الاتجاهين لمدة يومين اعتبارًا من اليوم، الجمعة، الموافق 14 من شهر يناير الجاري 2022 وحتى صباح الغد، في إطار أعمال تطوير وتوسعة الطريق الدائري في المنطقة المحصور بين طريق الأوتوستراد وحتى أعلى طريق المريوطية، حيث تقوم الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البرى بتنفيذ أعمال تركيب الكمر المعدني بجسم الطريق الدائري أعلى شارع البحر الأعظم.

غلق جزئي بشارع البحر الأعظم في الاتجاهين

وقالت محافظة الجيزة في بيان لها، اليوم، إنّ أعمال تطوير وتوسعة الطريق الدائري في المنطقة المحصور بين طريق الأوتوستراد وحتى أعلى طريق المريوطية تستمر من الساعة الواحدة صباحاً وحتى الساعة الـ 5 صباحاً فقط دون تعطيل حركة المرور حيث سيتم ترك حارتين مروريتين بكل اتجاه لسير المركبات.

التنسيق مع الشركة المنفذة للأعمال وممثلي الطرق والكباري

وأكدت محافظة الجيزة في البيان أنّ الإدارة العامة لمرور الجيزة نسقا مع الشركة المنفذة للأعمال وممثلي هيئة الطرق والكباري لوضع وسائل الأمن الصناعي والحواجز الفسفورية والمخاريط والإضاءة اللازمة بمحيط الأعمال إلى جانب تركيب اللوحات الإرشادية والتحذيرية وتعيين الخدمات المرورية اللازمة لإرشاد المواطنين بمسار الأعمال.

الالتزام بتعليمات اللجان المرورية واللوحات الإرشادية لمنع التكدسات

وطالبت محافظة الجيزة في البيان المواطنين بالالتزام بتعليمات اللجان المرورية واللوحات الإرشادية لمنع التكدسات فضلا عن ضمان استمرار الأعمال وإنهائها في الجدول الزمني المحدد مسبقا.