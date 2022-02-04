حوادث تسرب الغاز عرض مستمر.. إصابات ووفيات وضياع أسر كاملة خلال 72 ساعة

شهدت القاهرة والجيزة، خلال الـ72 ساعة الماضية، عدة حوادث كان المتهم فيها هو «الغاز»، الذي قضى على عدد من الأفراد.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، أبرز حوادث تسرب الغاز في القاهرة والجيزة خلال الـ72 ساعة الماضية:

مصرع أسرة مكونة من 7 أفراد

موتور المياه كان الخيط الذي كشف الواقعة التي هزت قلوب الشارع المصري لمصرع أسرة بالكامل داخل شقتهم بأحد شوارع منطقة الشرابية، فترك الأب الذي يعمل ناظرا بإحدى المدارس الموتور مفتوحا حتى عودة المياه المقطوعة ولكنه توفي وأسرته عقب ذلك مباشرة؛ إثر تسرب الغاز في الشقة خلال نومهم فبات الـ7 أفراد جثثا هامدة.

وخلدت الأسرة إلى النوم واحداً تلو الآخر من أكبرهم وهو رب الأسرة "محمد. ش"، مدير إحدى المدارس الإعدادية بالمنطقة، ويبلغ من العمر 58 عاما، والأم منال، 52 عاما، وأبناؤهما «سارة 26 عاما، معلمة في إحدى المدارس، وعمر، 23 عاما، طالب في كلية الهندسة، ومحمد 19 عاما، طالب، وسما 15 عاما، طالبة، وسمية، 13 عاما، طالبة».

وتم دفن المتوفين في مقابر عائلتهم بالقليوبية، وسط انهيار وصدمة الجميع، وذلك عقب انتهاء التحقيقات في الحادث، وأخذ عينات من الجثامين.

مصرع زوجين في بولاق الدكرور

وفي بولاق الدكرور، لم يرد القدر أن يفرق بين حبيبين تزوجا بعد قصة حب تشبه روميو وجوليت، فسطر لهما نهاية واحدة حتى لا يترك أحدهما يعاني بعد رحيل شريكه، وكان تسرب الغاز داخل الشقة البطل في هذه الحادثة، وتم اكتشاف الواقعة من قبل الأهالي وأمرت جهات التحقيق بدفن الزوجين، وذلك عقب التأكد من تحريات الأجهزة الأمنية أن الوفاة كانت طبيعية إثر تسرب الغاز، ولا يوجد أي شبهة جنائية.

مصرع مُسن وإصابة 5 آخرين من أسرة واحدة في التبين

كما تعرضت أسرة مكونة من 6 أفراد بمنطقة التبين، للاختناق؛ إثر تسرب الغاز داخل الشقة، ما أسفر عن مصرع مسن وإصابة 5 آخرين؛ تم نقلهم إلى أقرب مستشفى ونقل المتوفى إلى المشرحة، وصرحت جهات التحقيق بدفن جثمانه بعدما أنهت الأجهزة الأمنية تحرياتها حول الواقعة.

مصرع زوجين داخل شقتهما في البساتين

كما لقي زوجان مصرعهما بسبب ترسب الغاز في دائرة قسم شرطة البساتين، وتم نقل الجثتين إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي صرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.