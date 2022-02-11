تفاصيل حملة «خدمات الصحة الإنجابية».. مجانية في جميع المحافظات

أعلنت وزارة الصحة والسكان في بيان رسمي لها مؤخراً، عن إطلاق حملة تنشيطية من أجل تقديم كل من خدمات ووسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بشكل مجاني بمختلف محافظات الجمهورية، تحت شعار حددته وزارة الصحة «حقك تنظمي».

وتستعرض «الوطن» التفاصيل الكاملة التي يريد المواطن معرفتها حول الحملة ومواعيدها.

في نقاط.. تفاصيل الحملة التنشيطية «خدمات الصحة الإنجابية»

1 - تبدأ الحملة يوم الأحد المقبل الموافق 13 من شهر فبراير الجاري وتستمر حتى يوم 10 من شهر مارس المقبل.

2 - تأتي في إطار الحملات الدورية التي تنظمها وزارة الصحة من أجل ضبط معدلات الزيادة السكانية والاهتمام بتنمية وصحة الأسرة.

3 - سيتم تنفيذ وتنظيم الحملة في كافة محافظات الجمهورية على مرحلتين، حيث ستشمل المناطق البعيدة والمحرومة من الخدمات، إلى جانب القرى والمناطق التي تم تنفيذ بها المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

4 - المرحلة الأولى من الحملة تبدأ من يوم الأحد المقبل 13 فبراير وتستمر حتى يوم 24 من نفس الشهر، وذلك في المحافظات التالية: «الفيوم، والجيزة، وبني سويف، والإسكندرية، وكفر الشيخ، والدقهلية، وجنوب سيناء، والوادي الجديد، وأسوان، وقنا، وأخيراً أسيوط».

5 - المرحلة الثانية من الحملة تبدأ يوم 27 فبراير وتستمر حتى يوم 10 من شهر مارس المقبل، وذلك في المحافظات التالية: «القاهرة، وشمال سيناء، والأقصر، والبحر الأحمر، وسوهاج، ومرسى مطروح، والسويس، وبورسعيد، ودمياط، والإسماعيلية، والشرقية، والغربية، والبحيرة، والمنوفية، وأخيراً القليوبية».

6 - تهدف حملة وزارة الصحة إلى تقديم مختلف خدمات ووسائل تنظيم الأسرة بشكل مجاني، مع دعم السيدة المصرية، بالإضافة إلى رفع الوعي الصحي لدى الأسرة المصرية.

7 - توفير مجموعات متميزة من مختلف وسائل تنظيم الأسرة الفعالة والآمنة بشكل مجاني، من أجل رفع معدلات استخدامها.

8 - توفير فرق مدربة، مع أخصائي نساء وتوليد من أجل توقيع الكشف الطبي.

9 - إقامة معارض لنوادي المرأة من أجل تنمية قدراتها الذاتية مع إكسابها خبرات أكثر.