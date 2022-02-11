«الصحة» تكشف عدد المطعمين بلقاحات كورونا وتوجه رسالة عاجلة للمواطنين

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، عدد الجرعات المستهلكة من لقاح كورونا للفئات العمرية المختلفة خلال الفترة الماضية، لافتا إلى التوسع الكبير في عملية تطعيم المواطنين بمختلف الجرعات للوقاية من العدوى بالفيروس.

عدد الجرعات المستهلكة من لقاح كورونا

وأعلن «عبدالغفار»، في تصريحات صحفية، عن تطعيم نحو 29 مليون مواطن بالجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا، بالإضافة إلى تطعيم أكثر 34 مليون مواطن بالجرعة الأولى من اللقاح.

الجرعة المعززة

وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة إلى تطعيم 684 ألف مواطن بالجرعة التنشيطية «المعززة» للوقاية من العدوى بفيروس كورونا، مُشددا على أهمية الحصول على الجرعة الثالثة للأشخاص الذين مر على تلقيهم الجرعة الثانية أكثر من 6 أشهر، للوقاية من فيروس كورونا وتجنب الإصابة بالعدوى.

كيفية تغيير مكان الجرعة الثالثة

ووجّه «عبدالغفار»، رسالة عاجلة للمواطنين الراغبين في الحصول على الجرعة الثالثة، مشيرا إلى إمكانية تغيير مكان الحصول على تلك الجرعة من خلال الاتصال بالخط الساخن الخاص بوزارة الصحة والسكان «105»، لتلقي اللقاح في أقرب مكان يناسبه.

رسالة الصحة للمواطنين

وجدد المتحدث الرسمي للصحة، مناشدته للمواطنين بضرورة الحصول على اللقاح المضاد للفيروس من خلال التسجيل على موقع وزارة الصحة والحصول على طلب لقاح كورونا، أو من خلال التوجه مباشرة لمركز التطعيم بالرقم القومي والحصول على اللقاح، بالإضافة إلى التوجه للفرق المتنقلة والفرق الطبية المتواجدة في محطات المترو والسكة الحديد والنوادي الرياضية والمولات للحصول على اللقاح.