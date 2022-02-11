طقس الإسكندرية: غائم جزئيا وهدوء رياح «أمشير».. وتوقف الأمطار

شهد طقس الإسكندرية، اليوم الجمعة، طقسا غائما جزئيا، مع هدوء الرياح نسبيا في أول أيام «أمشير»، مع توقعات بعدم تساقط الأمطار على المحافظة خلال الساعات المقبلة، فيما تواصل المحافظة رفع درجة الاستعداد القصوى، ونشر سيارات الصرف الصحي في الشوارع، للتعامل مع أي طوارئ تحسبا لتساقط الأمطار في المحافظة.

طقس الإسكندرية

بلغت درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية، 18 درجة مئوية، مع توقعات بعدم تساقط الأمطار على المدينة اليوم، حيث يصاحب ذلك نشاط للرياح مما يزيد من انخفاض درجات الحرارة، وتصل سرعة الرياح على مسطح البحر المتوسط إلى 20 كم/ ساعة، مع ارتفاع الأمواج على البحر المتوسط لنحو 3 أمتار.

وقال اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، لـ«الوطن»، إنه تم رفع درجة الاستعداد القصوي في المحافظة للتعامل مع الأمطار في حال تساقطها، مع متابعة توقعات هيئة الأرصاد الجوية بشكل دائم من أجل التعامل السريع مع أي تغيرات مناخية قد تحدث، خاصة مع حلول طقس غائم جزئيا في المحافظة.

مشروعات الصرف الصحي

وقال «نافع»، إنه تم الاجتماع من مستشارين ورؤساء قطاعات ومديري عموم الشركة، لبحث موقف المشروعات الجارية، ووضع توقيتات محددة مع المقاولين للانتهاء من جميع المشروعات، ووضع استراتيجية لخدمة المناطق غير المخدومة بشرق الإسكندرية، وأكد على أهمية التنسيق الخارجي لمواكبة مشروعات الدولة ومشروعات المحافظة والطرق.

وأشار رئيس شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، إلى وضع خطط تدريبية لرفع كفاءة العاملين لتشغيل المعدات الحديثة وكيفية الحفاظ عليها وصيانتها، مؤكدًا على تضافر جهود جميع القطاعات للوصول إلى أفضل نتائج في الأداء، وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بمحافظة الإسكندرية.