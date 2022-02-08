طقس الإسكندرية اليوم.. هدوء نسبي في الرياح وتوقف الأمطار

شهد طقس الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، هدوءا نسبيا في الرياح مع توقعات بتوقف سقوط الأمطار خلال هذا الأسبوع، مع عودة الطقس للاعتدال مرة أخرى، ما جعل شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، تعلن عن إلغاء حالة الطوارئ، مع استمرار أعمال تطهير الشنايش والمطابق وبيارات المحطات واستمرار أعمال رفع كفاءة السيارات والمعدات.

طقس الإسكندرية اليوم

سطعت أشعة الشمس اليوم مع استمرار نشاط الرياح، ولكن بانخفاض أقل، إذ بلغت سرعتها 21 كيلو مترا في الساعة، وسجلت درجة الحرارة: العظمى 22 والصغرى 12.

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وقال اللواء محمود نافع رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة صرف صحي الإسكندرية، إنه تم العودة إلى حالة التأهب مع انتظار توقعات هيئة الأرصاد الجوية خلال الأيام المقبلة، بالإضافة إلى تنظيم ندوة إدارة الأزمات والكوارث، بالتعاون مع قطاع إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر برئاسة الوزراء، بهدف الارتقاء بقدرات العاملين في مواجهة الكوارث تحت إشراف اللواء محمد عبد المقصود رئيس قطاع إدارة الأزمات والكوارث برئاسة مجلس الوزراء، وحضور اللواء حسام أنور مستشار أكاديمية ناصر العسكرية، ودكتورة نجوي صلاح وكيل وزير الشباب والرياضة، ودكتورة جيهان حنفي مدير عام البرامج التطوعية بوزارة الشباب والرياضة.

وأضاف «نافع»، في تصريح لـ «الوطن»، أنه يوم متابعة الأرصاد والتوقعات لحظة بلحظة، مع الاستمرار في عملية تطهير الشنايش والمصبات من أجل الاستعداد لتساقط الأمطار في أي وقت.