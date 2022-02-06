طقس لطيف في الإسكندرية وشركة الصرف الصحي تلغي حالة الطوارئ

شهدت محافظة الإسكندرية، اليوم الأحد، طقسا لطيفا للمرة الأولى منذ قرابة أسبوع، شهدت خلاله المدينة الساحلية أمطارا متوسطة وغزيرة تبعها غيوم في السماء، نتيجة موجة باردة ضربت عروس البحر الأبيض المتوسط.

غير أن الطقس عاد للاعتدال مرة أخرى، ما تبعه إعلان شركة الصرف الصحي في الإسكندرية إلغاء حالة الطوارئ اليوم، مع استمرار أعمال تطهير الشنايش والمطابق وبيارات المحطات واستمرار أعمال رفع كفاءة السيارات والمعدات.

حالة الطقس في الإسكندرية اليوم الأحد

وشهد طقس الإسكندرية اليوم الأحد، سطوعا لأشعة الشمس مع استمرار نشاط الرياح، ولكن بحدة أقل، حيث بلغت سرعتها 18 كم في الساعة، وسط درجة حرارة 17 درجة مئوية وتقل ليلا حتى تصل إلى 12 درجة مئوية، مع توقعات بهطول الأمطار بنسبة 7% فقط.

ندوة لإدارة الأزمات والكوارث

في سياق متصل، أعلن اللواء مهندس محمود نافع رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة صرف صحي الإسكندرية، تنظيم ندوة إدارة الأزمات والكوارث، الثلاثاء المقبل، بالتعاون مع قطاع إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر برئاسة الوزراء بهدف الإرتقاء بقدرات العاملين في مواجهة الكوارث تحت إشراف اللواء محمد عبد المقصود رئيس قطاع إدارة الأزمات والكوارث برئاسة مجلس الوزراء وحضور اللواء حسام أنور مستشار أكاديمية ناصر العسكرية ودكتورة نجوي صلاح وكيل وزير الشباب والرياضة ودكتورة جيهان حنفي مدير عام البرامج التطوعية بوزارة الشباب والرياضة.

وتأتي الندوة للتوعية بدور وإمكانيات شركة صرف صحي الإسكندرية في التعامل مع الأمطار الغزيرة والمقرر تنفيذها، وذلك بقاعة المؤتمرات بمركز التدريب بمحطة التنقية الشرقية لشركة صرف صحي الإسكندرية.