طقس مشمس في الإسكندرية وتوقعات بسقوط أمطار ونشاط لحركة الرياح

شهدت محافظة الإسكندرية، اليوم السبت، طقسا مشمسا، بعد يومين من الأمطار المتوسطة والغزيرة تبعتها غيوم في السماء، نتيجة موجة باردة تضرب عروس البحر الأبيض المتوسط منذ مساء الأربعاء الماضي.

وأعلنت المحافظة حالة الطوارئ نتيجة سوء الأحوال الجوية، في ظل نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة، وتتراوح سرعتها على مسطح البحر المتوسط من 50 إلى 60 كم / ساعة، وارتفاع الأمواج على البحر المتوسط من 2.5 إلى 3.5 متر.

حالة الطقس في الإسكندرية اليوم السبت

وشهد طقس الإسكندرية اليوم السبت، سطوع الشمس مع استمرار نشاط الرياح ما زاد الشعور بالبرودة، وسط درجة حرارة 14 درجة مئوية تقل ليلا ويشعر معها المواطنون ببرودة أكثر بسبب الرياح الشديدة، مع توقعات بهطول الأمطار بنسبة 11%.

استمرار طوارئ الصرف الصحي في الإسكندرية

ورغم تحسن الطقس نسبيا، إلا أن شركة الصرف الصحي في الإسكندرية استمرت في إعلان حالة الطوارئ تحسباً لسقوط الأمطار الخفيفة، والتي تزداد حدتها إلى متوسطة مع تقدم ساعات النهار.

وأكد اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، عن إستمرار رفع درجات الاستعداد و انتشار السيارات و البدلات اعتبارا من مساء اليوم ولحين انتهاء حالة عدم الاستقرار، مع العمل على تطهير الشنايش والمطابق وتخفيض مناسيب محطات الرفع وأعمال رفع الكفاءة، استعدادا لهطول الأمطار طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

وشدد «نافع» على استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 طوال اليوم لتلقي شكاوي المواطنين للعمل علي حلها فورا، مع تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات. واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى.

وأكد على التنسيق الكامل مع محافظة الإسكندرية والأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة من أجل ألا يضار أي مواطن سكندري.