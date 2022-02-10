طقس الإسكندرية: رياح شديدة البرودة.. وحلول «زعابيب أمشير»

رياح شديدة البرودة وتطاير للأتربة مع ارتفاع موج البحر في الإسكندرية، هكذا هو طقس الإسكندرية مع بداية «أمشير» حيث حلت «زعابيب أمشير» على المدينة الساحلية برياح تصل سرعتها ما بين 40 إلى 50 كيلو متر في الساعة، وفقاً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية بطقس غير مستقر تشهده المحافظة خلال الأيام المقبلة.

طقس الإسكندرية اليوم

وأعلنت شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، إنه وفقاً لتوقعات هيئة تشهد المحافظة، أمطارا خفيفة إلى متوسطة الشدة على مناطق متفرقة، يصاحب ذلك نشاط للرياح مما يزيد من انخفاض درجات الحرارة، وتصل سرعة الرياح على مسطح البحر المتوسط من 50-60 كم/ ساعة، مع ارتفاع الأمواج على البحر المتوسط من 3 إلى 4 أمتار.

وقال اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، لـ«الوطن» إنه وفقاً للتوقعات التي وصلت إلى المحافظة، فهناك انخفاض في درجات الحرارة، ليسود طقس بارد نهارا، شديد البرودة ليلا، حيث تصل درجة الحرارة العظمى إلى 16 درجة، والصغرى تبلغ 12 درجة.

«صرف الإسكندرية» تعلن حالة الطوارئ القصوى

وأعلنت شركة الصرف الصحي في المحافظة حالة الطوارئ القصوى وذلك لاستقبال الطقس غير المستقر، مع نشر سيارات السحب في كافة الشوارع، إضافة إلى استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن (175) طوال اليوم لتلقي شكاوي المواطنين للعمل على حلها فورا، مع تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات، واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى.

وأكد «نافع»، علي التنسيق الكامل مع محافظة الإسكندرية والأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، من أجل ألا يضار أي مواطن سكندري.