عضو «المحامين»: ننظر حكم القضاء بشأن المتهم بإقامة علاقة مع زوجة موكله

تعددت الحوادث الدخيلة على المجتمع خلال الفترة الماضية، آخرها ما إقدام أحد المحامين بمحافظة كفر الشيخ، على إقامة علاقة غير شرعية مع زوجة موكله، ما أثار جدلا واسعا بين رواد وسائل التواصل الاجتماعي، على كافة المنصات المختلفة، وسط غضب الكثيرين من هذا التصرف، لاسيما أنه يعود بالضرر على الأسرة مصرية، وفقا لما تداوله رواد «السوشيال ميديا».

النقابة لن تأخذ موقف ضد المحامي إلا في حالة واحدة

وعقّب أبوبكر الضو، عضو مجلس نقابة المحامين، في تصريح خاص لـ«الوطن»، على هذه الواقعة، التي أثارت جدلا واسعا، بأن هذا الفعل جريمة يعاقب عليها القانون المصري، لكونها جريمة شرف وتخل بالآداب العامة للمجتمع.

وقال الضو: «النقابة لن تتخذ أي موقف ضد المحامي قبل أن تصدر المحكمة حكمها في هذه الواقعة، من ثم تبدأ النقابة في اتخاذ اللازم تجاه القضية»، كما أكد الضو أن مجلس النقابة في انتظار حكم القضاء.

وأوضح عضو مجلس النقابة، أنه حال ثبوت الواقعة بأنها واقعة زنة وما إلى ذلك، سيكون موقف نقابة المحاميين، هو إسقاط عضوية المحامي من النقابة، مؤكدا أن النقابة ستتخذ هذه الخطوة بمجرد صدور حكم المحكمة الدستورية إزاء القضية، مستنكرا تلك الجريمة التي تتنافى مع أخلاقيات المهنة التي يجب أن يتبعها كل من يمتهن المحاماة.

التأكد من موثوقية الفلاشة

الجدير بالذكر، أن أحد المواطنين تقدم ببلاغ يتهم فيه زوجته بوجود علاقة غير شرعية بينها وبين محاميه الخاص، أثناء قضائه حكم بالسجن، إلى جهات التحقيق المعنية، كما قدم «فلاشة» تضم مقاطع إباحية للزوجة والمحامي سويا في مكتب المحامي، وقامت الجهات المعنية بإرسال «الفلاشة» إلى الهيئة الوطنية للإذاعة والتلفزيون بماسبيرو، من أجل التحقق من الفيديوهات والتأكد من أنها غير «مفبركة».