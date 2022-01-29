«المحامين» تخاطب «العدل» و«التموين» لتأمين إيصالات التصديق على العقود

خاطب نقيب المحامين، رجائي عطية، رئيس اتحاد المحامين العرب، الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن تأمين إيصالات رسوم دمغات التصديق على العقود.

وقال في خطابه إنه بناءً على توجيهات وزارة العدل والوزير، استجابةً لمطلبنا تأمين ايصالات رسوم دمغات التصديق على العقود، من التزوير الذي يُتخذ وسيلة للاستيلاء على أموال نقابة المحامين، وهي أموال عامة بُحكم القانون.

التعامل بالإيصالات القديمة

وأشار إلى أنه صدر الكتاب الدوري رقم (483) بتاريخ 18/12/2021، لمصلحة الشهر العقاري، متضمنًا عدم جواز التعامل بالإيصالات القديمة في التصديق على العقود، وبوجوب التعامل بالإيصالات المؤمنة المرفق نموذجها بالكتاب الدوري، وإعمالًا للكتاب الدوري الصادر بتوجيهات وزارة العدل، تم صدور قرار في 15/1/2022 إلى كل النقابات الفرعية للمحامين، بتنفيذ ما جاء بالكتاب الدوري سالف الذكر اعتبارًا من صباح يوم 17/1/2022، وأنه لن يقبل في توثيق العقود المصدق عليها سوى الإيصال المؤمن المرفق نموذجه بالكتاب الدوري.

وأوضح أن الكتاب الدوري للشهر العقارى تضمن إلزام كل مأمورياته ومكاتبه بما جاء بالكتاب الدوري، وأصدرنا تتمةً لذلك قرارنا بتاريخ 15/1/2022 بوقف التعامل بالإيصالات القديمة من صباح يوم 17/1/2022، وأن الشهر العقاري وكل مأمورياته ومكاتبه لن يقبل للتوثيق سوى الإيصالات المؤمنة المرفق نموذجها بالكتاب الدوري.

وتابع: «حتى تكتمل هذه الخطوة الرشيدة، فإننا نأمل في توجيه معاليكم للمختصين بالتزام الغرف التجارية ومكاتب السجل التجاري بتفعيل الكتاب الدوري لمصلحة الشهر العقاري رقم (483) بتاريخ 18/1/2022، وقرارنا المرفق صورته الصادر بتاريخ 15/1/2022، بألاَّ يُقبل في التعامل في التصديق على العقود، إلاَّ الإيصالات المؤمَّنة المرفق نموذجها بالكتاب الدوري سالف الذكر».

نقيب المحامين يخاطب مساعد وزير العدل بشأن دمغات التصديق على العقود

كما خاطب نقيب المحامين، رجائي عطية، رئيس اتحاد المحامين العرب، المستشار صبحي السيد عبد الوهاب اللبان، مساعد وزير العدل لشؤون المحاكم والمطالبات القضائية، بشأن تأمين إيصالات رسوم دمغات التصديق على العقود، مؤكدا أنه بناءً على توجيهات وزارة العدل والوزير، استجابةً لمطلبنا تأمين إيصالات رسوم دمغات التصديق على العقود، من التزوير الذي يُتخذ وسيلة للاستيلاء على أموال نقابة المحامين، وهي أموال عامة بُحكم القانون.

وأشار إلى أنه صدر الكتاب الدوري رقم ( 483 ) بتاريخ 18/12/2021، لمصلحة الشهر العقاري، متضمنًا عدم جواز التعامل بالإيصالات القديمة في التصديق على العقود، وبوجوب التعامل بالإيصالات المؤمَّنة المرفق نموذجها بالكتاب الدوري.

التصديق على العقود

وإعمالًا للكتاب الدوري الصادر بتوجيهات وزارة العدل، أصدرنا قرارنا في 15/1/2022 إلى كل النقابات الفرعية للمحامين، بتنفيذ ما جاء بالكتاب الدوري سالف الذكر اعتبارًا من صباح يوم 17/1/2022، وأنه لن يقبل في توثيق العقود المصدق عليها سوى الإيصال المؤمَّن المرفق نموذجه بالكتاب الدوري.

وإذ تضمن الكتاب الدوري للشهر العقاري، إلزام كل مأمورياته ومكاتبه بما جاء بالكتاب الدوري، وأصدرنا تتمةً لذلك قرارنا بتاريخ 15/1/2022 بوقف التعامل بالإيصالات القديمة من صباح يوم 17/1/2022، وأن الشهر العقاري وكل مأمورياته ومكاتبه لن يقبل للتوثيق سوى الإيصالات المؤمنة المرفق نموذجها بالكتاب الدوري.

وتابع: حتى يكتمل تطبيق هذا النظام المُحكم الرشيد، التكرم بتوجيه كل الأقلام التجارية بالمحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية، بضرورة الالتزام بالكتاب الدوري سالف الذكر وقرار نقابة المحامين المشار إليه، بألاَّ يُعتمد في التصديق علي العقود وتوثيقها ــ إلا بالإيصال المؤمَّن المرفق نموذجه بالكتاب الدوري لمصلحة الشهر العقاري سالف الذكر.