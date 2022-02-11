تفاصيل تحرير تاجر سيارات اختطفه 5 متهمين وطلبوا فدية بـ 6 أكتوبر

ضبطت الأجهزة الأمنية 5 أشخاص بمدينة 6 أكتوبر، اختطفوا تاجر سيارات بسبب خلافات مالية بينهم وتواصلوا مع ذويه لطلب مبلغ مالي مقابل إطلاق سراحه.

تلقى قسم شرطة ثالث أكتوبر بمديرية أمن الجيزة بلاغا من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم، أفاد فيه بغياب شقيقه، تاجر سيارات، مقيم بذات العنوان قبل أسبوع وتلقيه رسالة نصية من هاتف شقيقه تطلب تدبير مبلغ مالي نظير إطلاق سراحه.

شقيق المجني عليه يحرر بلاغا بقسم الشرطة

وأضاف المُبلغ بتعثر شقيقه مادياً مُنذ عام تقريباً ووجود خلافات بينه وآخرين، وأنه علم من شركائه السابقين أنه كان متواجدا بأحد المقاهي بدائرة القسم قبل اختفائه، وأضاف أن المتهمين طلبوا منه عدم إبلاغ الشرطة.

وكشفت التحريات أن المجني عليه خرج من المقهى برفقة شخصين واستقلوا سيارة وبالكشف عنها تبين أنها مُسجلة باسم أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة العياط.

وأسفرت جهود فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث الجيزة أن وراء ارتكاب الواقعة 5 أشخاص، بينهم مالك السيارة المشار إليها، لثلاثة منهم معلومات جنائية.

المباحث تلقي القبض على المتهمين

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمنزل مالك السيارة وضبطهم وتم تحرير المجنى عليه، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وقرر مالك السيارة وجود خلافات مالية بينه وبين المجنى عليه، واستعان بباقي المتهمين لخطفه وبمواجهة المجنى عليه أيد ذات الأقوال، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.