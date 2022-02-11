في الشارع والتاكسي وعربية نقل.. أغرب حالات الولادة بالغردقة

تكررت ظاهرة ولادة الأطفال في أماكن غريبة بالغردقة، ففي خلال الـ 48 ساعة الماضية، شهدت المدينة ولادة طفل في الشارع والآخر في تاكسي، ولم تكن هاتان الحالتان هما الوحيدتان، إذ شهدت مدينة الغردقة منذ أيام عملية ولادة طفل في كابينة سيارة نقل في أثناء ذهاب الأم إلى المستشفى، وقبل وصولها فاجأتها آلام المخاض وتوقف الزوج وقائد السيارة أمام مستشفى الغردقة العام ليخرج الطبيب أخصائي الولادة وطاقم التمريض، ونجحوا في إجراء عملية الولادة في كابينة السيارة.

تفاصيل الولادة

يروي الدكتور مصطفى محمود أخصائي النسا والتوليد بمستشفى الغردقة العام، تفاصيل حالة الولادة الغريبة، موضحا، أنه في أثناء عمله تم إبلاغه بعملية ولادة لسيدة في العقد الثالث من العمر جاءت برفقة زوجها في سيارة نقل وفاجأتها آلام المخاض قبل الوصول إلى المستشفى، وتحرك على الفور برفقة الممرضات ليجد سيارة نقل خارج المستشفى وداخلها سيدة وهي في حالة ولادة طبيعية، ولم يسعفهم الوقت لنقلها داخل المستشفى، وتم تغطية كابينة السيارة النقل بملاءات سرير وتمت عميلة الولادة بنجاح لطفل ذكر.

ويضيف «محمود»، في حديثه لـ «الوطن»، أنه تم نقل الأم وطفلها داخل المستشفى لإتمام إجراءات عميلة الولادة وإجراء التعقيم اللازم والاطمئنان على حالة الطفل وعرضه على طبيب الأطفال لمتابعة حالته الصحية وهو الآن في حالة صحية جيدة.

مخاطر الولادة بدون طبيب

من جانبه، قال الدكتور حسام التايه استشاري النساء والتوليد، إن مثل الظاهرة جديدة على مدينة الغردقة الهادئة، وهذه الحالات تتكرر في المدن المزدحمة أو الأماكن البعيدة عن المستشفيات، لافتا إلى أن الحالات التي تتم فيها الولادة بدون مساعدة طبيب ينتج عنها مضاعفات للأم، ولا بد من عرضها على طبيب نساء وتوليد لاستكمال إجراءات عملية الولادة من تعقيم وتنظيف والاطمئنان على حالتها الصحية وطفلها.