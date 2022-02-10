تاني مرة في 48 ساعة..سيدة تضع مولودها داخل تاكسي بالغردقة: هتبقى موضة؟

شهدت مدينة الغردقة ثاني حالة ولادة في الطريق إلى المستشفى، حيث وضعت سيدة في العقد الرابع من العمر، مولودها داخل تاكسي، بعد أقل من 48 ساعة، من وضع سيدة أخرى، طفلها في الشارع، قبل الذهاب إلى الطبيب مستقلة نفس الوسيلة، حيث فاجأها المخاض، وساعدها الجيران على إتمام عميلة الولادة، والحالتين الآن بحالة جيدة.

سيدة تضع مولدها في تاكسي بالغردقة

يحكي الدكتور حسام التايه استشارى النساء والتوليد، أنه تلقى اتصالا هاتفيا من إحدى السيدات بالغردقة، في العقد الرابع من عمرها، تشكي من شعورها بآلام الولادة، فطلب منها الانتقال إلى المستشفى على الفور، لكن الوقت لم يسعفها، حيث وضعت مولودها داخل التاكسي التي كانت تستقله.

ويضيف التايه في تصريحات لـ«الوطن»، أنه أبلغ بأن سيدة وضعت طفلها داخل التاكسي قبل الذهاب إلى المستشفى، وتم التعامل مع الحالة على الفور، ونقلت السيدة وطفلها من التاكسي إلى المستشفى، لاستكمال الإجراءات اللازمة لعملية الولادة، من قطع الحبل السري وعرض الطفل على طبيب الأطفال، لمتابعة حالته الصحية، لافتا إلى أن حالة الأم والطفل بخير.

الولادة بدون إشراف طبيب تجهد الأم

يوضح استشاري النساء والتوليد، أن حالة الولادة هي الرابعة للأم، إذ سبق أن أنجبت 3 أطفال، وجميعها ولادات طبيعية، ما سهل عميلة الولادة الرابعة، مشيرا إلى أن مثل هذه الولادات التي تحدث فجأة، دون تدخل طبيب، تجهد الأم أكثر، لأنها تبذل مجهودا مضاعفا في الطلق، مقارنة بالولادة، على أيدي الأطباء، التي تقدم فيها عوامل مساعدة للسيدة.

الولادة في الشارع «هتبقى موضة»

تقول نعمة رئيس قسم التمريض بإحدى المستشفيات الخاصة، إنها تفاجأت بالتاكسي خارج المستشفى، وداخله سيدة في حالة ولادة، حيث وضعت طفلها داخل التاكسي، وعلى الفور التعامل الطبي مع الحالة، واستدعاء طبيب الولادة، ونقلت الأم وطفلها داخل المستشفى، وهما الآن بحالة صحية.

وتؤكد نعمة، في تصريح لـ«الوطن» أنها الحالة الثانية لأم تضع مولدها في الشارع بالغردقة، خلال 48 ساعة، مشيرة إلى أن معظم المترددين على المستشفى، علقوا ساخرين «هتبقى موضة في الغردقة».